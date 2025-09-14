Pedro Ruiz va más allá y verbaliza de este modo tan claro lo que piensa del boicot en La Vuelta: "No comparto"

Solo faltaba Pedro Ruiz por dar su opinión a una de las polémicas de las últimas semanas: las protestas propalestinas que se están llevando a cabo durante la Vuelta ciclista a España. Este domingo, 14 de septiembre, concluirá en Madrid, donde se ha anunciado un amplio despliegue de seguridad para proteger a los deportistas.

Pedro Ruiz, siempre muy claro a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas, por muy polémicos que sean, lo ha vuelto a hacer este mismo domingo. A través de su cuenta de X, el presentador se ha mostrario contrario a las manifestaciones, aunque reconoce apoyar el motivo de la protesta, que es denunciar el genocidio en Gaza.

Pedro Ruiz, contrario a las protestas durante la Vuelta

"No comparto la obstinación de los manifestantes en boicotear la Vuelta a España", ha empezado diciendo el comunicador. Si bien acto seguido añade: "Apoyo la protesta pero la pueden hacer en cualquier otro lugar sin poner en riesgo a los corredores". De esta forma, Pedro Ruiz considera que las protestas se deberían hacer en otros lugares.

No comparto la obstinación de los manifestantes en boicotear la Vuelta a España. Apoyo la protesta pero la pueden hacer en cualquier otro lugar sin poner en riesgo a los corredores. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 14, 2025

La Vuelta ciclista acabará en Madrid sus más de 3.000 kilómetros de recorrido. A lo largo de las diversas etapas del mismo se han podido ver cada vez más banderas palestinas, convirtiendo así el evento deportivo en una gran protesta contra el genocidio en Gaza y contra la presencia de Israel.

Las principales concentraciones de este domingo se han organizado en Atocha, Callao y la ermita de San Antonio de la Florida, donde la convocatoria es a las 18:00 horas. Desde formaciones políticas como Más Madrid o Podemos se ha llamado a la participación. Mientras que desde el PSOE consideran que es una causa "justa" frente a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, advirtió que, aunque respeta las manifestaciones "legítimas", se debe garantizar la integridad de los deportistas y la seguridad de los asistentes. Motivo por el cual pide "reprimir" los actos violentos que se puedan producir en la capital.