Emma García sentencia lo que una mayoría cuestiona de Rocío Flores en 'De Viernes': "Es una realidad"

Tras años alejada del foco mediático y después de levantarle el veto Mediaset, Rocío Flores se sentó esta semana en el plató de 'De Viernes' dejando sonados titulares que están trayendo mucha cola, poniendo de nuevo en la diana a su madre Rocío Carrasco y revictimizando a su padre Antonio David Flores. Una controvertida entrevista que ha sido abordada en profundidad por el programa de Emma García y los colaboradores de 'Fiesta' un día después.

Emma García ha querido introducir una de las frases de Rocío Flores que le parecieron más llamativas, quien reveló en 'De Viernes' que tras fallecer su abuela estuvo años sin tener contacto con su familia materna, porque su madre se lo había "prohibido". ''Era mi madre. Al principio sí que es cierto que la comunicación con Gloria, en este caso con mi tía, pues era de vez en cuando y llegó un momento donde esa comunicación dejó de existir y se prohibió'', aireó ante lo que ocurrió cuando ella tenía unos trece años.

''Al principio podían llamar al teléfono y ya dejaron de poder llamar al teléfono'', prosiguió añadiendo, asegurando que ''es cien por cien verídico'': ''Que me lo niegue quien quiera, pero eso es verdad''. "Creo que al final la que se separa de la familia es mi madre", argumentó la hija de Rocío Carrasco que volvió a sacar las garras por Antonio David: "A mí mi padre nunca me ha hablado mal de mi madre ni de mi abuela [...] Cuando digo que si mi abuela estuviese viva nada de esto hubiese pasado, es que mi madre no hubiese tenido valor de hacer un documental poniendo a su hija a los pies de los caballos", sentenció Rocío Flores.

Emma García deja clara su opinión de la entrevista de Rocío Flores en 'De Viernes': "Lo ha visto en la tele"

Emma García en 'Fiesta'

"Nos cuesta entender muchas cosas por ambas partes. Pero luego hay cosas que son realidades y que las hemos visto y las hemos escuchado. Cuando Rocío Flores dice yo no he escuchado a mi padre hablar mal de mi madre, en casa no sé, porque en la tele sí. Esta es una realidad", ha pronunciado alto y claro Emma García en 'Fiesta' tras escuchar el testimonio que ha dejado Rocío Flores en 'De Viernes'.

"Ella hace hincapié 'en mi casa', pero claro cuesta entenderlo de verdad intentando desdoblarse y entender a todas las partes... Pero yo no me lo puedo creer, con un señor que iba a los reporteros por la calle o se sentaba en un plató y vociferaba en contra de Rocío Carrasco y Rocío Jurado, me cuesta trabajo imaginar que llegara a su casa y dijera que son maravillosas. Sería esquizofrénico este planteamiento", le ha apoyado Saúl Ortiz. "Aunque no lo haya escuchado a su padre en casa lo ha visto en la tele", ha terminado por rematar de un modo inapelable Emma García en 'Fiesta'.