Alexia Rivas y Belén Rodríguez dejan bien claro quién será la tercera expulsada de 'Supervivientes All Stars'

Este jueves, 'Supervivientes All Stars 2025' vivirá su tercera expulsión después de la de Kike Calleja y Elena Rodríguez. Y ante esta nominación, dos de las colaboradoras de 'El tiempo justo' como son Alexia Rivas y Belén Rodríguez han dejado claro quién será la concursante que abandonará Honduras.

Cabe recordar que tras la salvación de Gloria Camila el pasado martes en 'Tierra de nadie', las otras tres concursantes que se juegan su continuidad en la isla son Jessica Bueno, Adara Molinero y Fani Carbajo. Un trío explosivo que sin duda dejará una expulsión dolorosa.

Al ser preguntadas en la web de Telecinco, Alexia Rivas y Belén Rodríguez no se lo han pensado al decir quién será la concursante que abandone 'Supervivientes All Stars' en su cuarta gala. Para la primera será Fani Carbajo porque "es una persona que no es valiente" y porque "se arrima al sol que más calienta".

Algo en lo que Belén Rodríguez está de acuerdo. Para la experta en realitys la tercera expulsada también será Fani Carbajo porque "son tres pesos muy pesados y creo que Fani tiene menos apoyo".

También César Muñoz, el copresentador de Joaquín Prat en 'El tiempo justo' nombra a la participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' como la concursante que tendrá que dejar el reality este jueves. "No lo sé, yo pensaba como mis compañeros que puede ser Fani, pero no me mojo", asevera.

De esta forma, Alexia Rivas y Belén Rodríguez coinciden también con la encuesta de El Televisero pues solo obtiene el 10% del apoyo de nuestros lectores al preguntar quién debe salvarse de la tercera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025'.