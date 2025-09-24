Encuesta: ¿Quién quieres que sea la salvada de 'Supervivientes All Stars 2025': Fani, Adara o Jessica?

En menos de 48 horas 'Supervivientes All Stars' sumará un nuevo nombre al listado de concursantes expulsados. Dicho superviviente seguirá los pasos de Kike Calleja y Elena Rodríguez y, por lo tanto, se convertirá en el tercero en abandonar de manera definitiva los Cayos Cochinos. Hasta entonces y tras la salvación de Gloria Camila, la decisión está en tu mano a la hora de salvar a Jessica Bueno, Fani Carbajo o Adara Molinero.

Cabe recordar que desde el pasado jueves los espectadores han podido votar para salvar a una de las cuatro nominadas. Tras el tradicional reparto de puntos, Gloria Camila, Fani Carbajo, Adara Molinero y Jessica Bueno acabaron siendo las concursantes expuestas durante la tercera semana de concurso.

Antes de proceder con la salvación, las cuatro nominadas han tomado la palabra para lanzar un alegato que así favoreciese su permanencia. De igual manera, los compañeros se han posicionado para, finalmente, proceder con la ceremonia de salvación en la que se ha comunicado la salvación de Gloria Camila frente a Adara Molinero.

Una gesta, la de la hija de Ortega Cano, que la perfila como favorita y es que en las tres semanas que llevamos de concurso, dicha concursante ha conseguido salvarse en esta ceremonia sin necesidad de llegar a la gala del jueves.

No han corrido tanta suerte el resto de sus compañeros nominados que continúan en la palestra hasta la gala del jueves. Será entonces cuando se conozca la identidad de la tercera expulsada de la edición que seguirá los pasos de Kike Calleja y Elena Rodríguez y abandonará los Cayos Cochinos de manera definitiva.

Vota en la encuesta: ¿A quién quieres salvar de las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'?