Omar Suárez dice lo que muchos piensan del 'teatro' de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'

El pasado sábado, durante la emisión en directo de 'Bailando con las estrellas', Jesús Vázquez dio una última hora relacionada con 'Supervivientes All Stars': Adara Molinero había activado el protocolo de abandono. El domingo era '¡Vaya fama!' el que mostraba las imágenes de la concursante fuera de sí, exigiendo que la sacaran del programa.

"¡No quiero estar más aquí! ¡No quiero dormir más en el suelo! ¡He llegado a mi límite!", gritaba, desesperada, la hija de Elena Rodríguez. Sería durante la entrega de 'Conexión Honduras' de este domingo cuando la madrileña tendría que tomar una decisión sobre su futuro en el programa. Finalmente, optó por permanecer en los Cayos Cochinos. "Antes de venir aquí dije que si me caigo, me levanto. Esta vez me he caído y me he vuelto a levantar. Quiero seguir", le dijo a Sandra Barneda.

Antes de la decisión final, en 'Fiesta' analizaron la situación en la que se encontraba Adara Molinero. Tras ver las imágenes emitidas por '¡Vaya fama!' unas horas antes, Emma García reconoció tener "el corazón encogido y el estómago más". Acto seguido planteaba la pregunta del millón a sus compañeros: "¿Se irá o no se irá?". Entre los colaboradores, había distintas opiniones al respecto.

Omar Suárez y Pipi Estrada, muy duros con el 'teatro' de Adara

La primera en tomar la palabra era Amor Romeira, quien salía en defensa de la concursante: "Es una nueva oportunidad para cumplir su sueño. Me da mucha pena verla así y no entiendo a la gente que la critica y piensa que esto es show". De esta forma, opinaba que la joven había sufrido "un ataque de ansiedad real" y que da contenido a los programas.

Por el contrario, Omar Suárez fue muy crítico con el concurso de Adara. El periodista cree que la que fuera ganadora de 'GH VIP 7' "va con el mismo patrón a los realities", a los que va buscando, en su opinión, "amor y conflicto". "Me bajo del barco de Adara, es una vergüenza que, siendo un 'All Stars', la hayan recuperado, esté participando y quiera abandonar", critico el colaborador de 'Fiesta'

Tras esto, Luis Rollán recordó que él convivió con Adara en la casa de 'Secret Story': "Yo he estado con ella en una casa, he visto estos ataques y son reales". Por ello, empatizó con ella: "Las expectativas eran altas, pero vamos a darle el margen de la duda". Aunque el más duro de todos fue Pipi Estrada, quien tachó a la concursante de "floja" y "estratega".

"¡Es un concurso que no es para flojos y Adara es una floja que está engañando a todo el mundo! Es la tercera vez que va a 'Supervivientes' y sabe dónde va. Su currículum televisivo son las lágrimas y a pena. Treta y estrategia. ¡Que se vaya!", sentenció el colaborador. Finalmente la ex de Hugo Sierra y Gianmarco Onestini decidió quedarse, así es que será la audiencia la que decida si sigue los pasos de su madre y se convierte en la tercera expulsada de la edición frente a Gloria Camila, Fani Carbajo y Jessica Bueno, las otras nominadas.