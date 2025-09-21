'Fiesta' destapa la verdadera situación entre Andy y Lucas que podría suponer su ruptura definitiva

Este sábado, 20 de septiembre, 'Fiesta' ha estado plagado de exclusivas. Por un lado, una que afecta a Álvaro Muñoz Escassi y, por otro, otra relacionada con el dúo gaditano Andy y Lucas. Inmersos en su gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', la situación entre ellos no sería todo lo idílica que nos han hecho creer.

Saúl Ortiz ha dado en el programa de Telecinco una información en exclusiva que pondría de manifiesto la grave crisis que estaría atravesando. "Andy está preparando su carrera en solitario, ha grabado no solamente un single, sino dos temas. Es más que probable que veamos las primeras actuaciones en el primer trimestre de 2026. Es decir, esto es de forma casi inminente. Está muy contento y tiene muchas ganas", ha asegurado el periodista.

Además, ha revelado que las cosas entre ellos no estarían en su mejor momento: "Me consta que la situación entre Andy y Lucas no está bien. A mí lo que me consta es que efectivamente, Andy y Lucas en este momento no se hablan, que este pasado fin de semana tuvieron una bronca bastante fuerte. No es la primera que han tenido, ya sabéis que hace unos meses tuvieron una, que ya contamos".

Andy y Lucas darán su último concierto como dúo en octubre en Madrid

Ante esta información, Kike Calleja se ha puesto en contacto con uno de sus componentes, y ha aportado más datos al respecto: "Mira, yo he hablado con Lucas esta mañana y no tenía ni idea de esta noticia. Dice que 'estaría en todo su derecho de hacerlo porque al final nos vamos a separar y él tiene que seguir su camino y yo el mío'. Dice 'es más, si saca el disco y hace un concierto, el primero que voy a estar ahí apoyándole voy a ser yo', me ha dicho".

El colaborador de 'Fiesta' también ha explicado que Lucas no quiere que esta información afecte a la última gira de Andy y Lucas como dúo: "Es cierto que no quiere tampoco que haya ninguna información que pueda enturbiar los cuatro conciertos que les quedan. El último es el próximo día 10 de octubre aquí en Madrid. Dice que 'no queremos que haya ningún mal rollo entre nosotros, estar tensos y, sobre todo, que al final el final de nuestra carrea juntos a día de hoy sea un titular polémico. Incluso dice, 'a lo mejor en un futuro volvemos que no lo sé, ni siquiera yo'".

La enfermedad de Lucas, el motivo de la separación del dúo

Fue precisamente Lucas el que tomó la decisión de poner freno a las giras debido a un problema de salud: una cardiopatía que le obliga a evitar el desgaste físico que supone dar conciertos multitudinarios. En el espacio 'Me quedo conmigo', de Mediaset Infinity, el cantante explicó cómo se dio cuenta de que algo le pasaba: "En los conciertos me daban ciertos mareos y yo no sabía de dónde venían. Empecé a tomarme la tensión, que la tenía por las nubes, y fui al cardiólogo, donde me dijeron que tenía una arteria que no estaba bombeando la sangre como debería".

A esta enfermedad se sumó un problema estético tras una operación de nariz que "no cicatrizó bien". El artista, que siempre fue el encargado de la gestión de Andy y Lucas, reconoce que "no frené cuando debería", lo que le obligó a anunciar un parón en la música tras esta gira de despedida en la que están inmersos y que concluirá en Madrid este próximo 10 de octubre. "Las últimas revisiones no han salido como deberían, así que ya en octubre tenemos el último concierto y, después cada uno seguirá su camino", sentenció en 'Me quedo conmigo'.