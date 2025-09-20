'Fiesta' se ve interrumpido por una información exclusiva que pone a Álvaro Muñoz Escassi en jaque

Este sábado, 20 de septiembre, Jorge Moreno ha irrumpido en el plató de 'Fiesta' con una información en exclusiva sobre dos exnovias de Álvaro Muñoz Escassi. Según ha podido confirmar el programa de Telecinco, Sheila Casas y María José Suárez coincidieron durante la noche del viernes en una conocida discoteca madrileña donde estuvieron hablando de manera muy cómplice y distendida.

"Nos acaba de llegar una información en exclusiva, la hemos podido confirmar y te puedo asegurar que anoche la discoteca Lula de Madrid, hay dos mujeres que no se separaron en toda la noche y ahora podrían ser mejores amigas. Son Sheila Casas y María José Suárez", soltó el periodista, provocando estupefacción en el plató de 'Fiesta'.

"¿Qué dices?", preguntó, sin dar crédito, Emma García. Acto seguido, Jorge Moreno dio más datos al respecto: "Nos cuentan que estuvieron anoche en la discoteca. Tenían grupos separados, pero acabaron en el reservado hablando durante bastante tiempo. Nos cuentan que estuvieron hablando muy cómplices, intercambiando risas".

'Fiesta' envía a una reportera a un desfile de María José Suárez para preguntarle directamente

Tal y como contó el periodista, esta misma tarde María José estará en un desfile, así es que 'Fiesta' va a enviar a una reportera para que la pregunte a ella directamente "qué es lo que hablaron anoche. Porque imaginamos que el motivo de esa conversación no es otro que Álvaro Muñoz Escassi".

"¿Cuánto estuvieron en el reservado, de confidencias?", quiso saber Emma García. A lo que su compañero contestó: "Nos dicen que varias horas". "Al final, todas hacen piña contra Álvaro", comentó uno de los colaboradores de 'Fiesta'. Aunque la presentadora recordó que "Sheila no ha hablado mal en ningún momento de Álvaro".