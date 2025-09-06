Anita Williams se planta con Emma García en 'Fiesta' tras el intento de suicidio de Montoya: "No me viene bien"

Después de la desgarradora entrevista de Montoya en 'De Viernes' en la que confesó por primera vez que había intentado quitarse la vida tras haber tocado fondo a su regreso de 'Supervivientes'. Un día después, Anita Williams ha reaccionado a las palabras de su ex pareja en 'Fiesta'.

De primeras, Anita Williams le dejaba claro a Emma García que no había visto nada de la entrevista de Montoya y que no quería saber nada. "No he visto nada, no tengo tiempo y tampoco me hace bien verlo", aseveraba antes de empezar a ver imágenes de la entrevista de Montoya confesando que llegó a pensar en tirarse por el balcón.

"Me pilla todo nuevo. Yo venía aquí a hablar de 'Supervivientes' y estoy en shock", reconocía Anita a la vuelta del vídeo. "Solo quiero saber como recibes Anita lo que acaba de ver, tienes que contar lo que te pasa por tu cabeza", le pedía Emma García. "A mi sinceramente me da muchísima pena que tenga que estar así y que haya estado al borde del suicidio o haya pensado en suicidarse, creo que es una persona que vale mucho, que es válido para todo pero solo hace falta que lo tenga en su cabeza y no se detenga por nada, ni nadie. Se tiene que querer y querer mucho más la vida", confesaba Anita.

"Yo tampoco lo he pasado muy bien este verano, intento sacar mi mejor cara pero es todo demasiado. No estoy acostumbrada a esto y soy una persona con muchos escudos y que no muestro mi verdadero dolor porque pienso que no es necesario", seguía explicándole Anita Williams a Emma García.

Tras ello, la presentadora de 'Fiesta' le decía que le daba pena que estuviera en esa situación y que no sea capaz de romper ese escudo. "Yo sé que esto te ha tenido que remover", incidía Emma. "Pues claro que me remueve, es una situación difícil, le ha quedado muy grande, no ha sabido manejarlo por no tener recursos psicológicos para hacerlo", le respondía ella. "¿Tu sabías o esperabas que hubiera estado tan al límite?", se interesaba Emma. "Yo conozco a Montoya y sé que cuando está mal lo pasa muy mal porque no lo sabe gestionar", respondía ella.

Anita Williams, incómoda por tener que hablar de Montoya: "Es que esto no me viene bien"

Justo después, Anita se tapaba la cara con un antifaz que ponía "fuera de servicio" mostrando su incomodidad por tener que hablar de estos temas. "Es que no me viene bien hablar de esto, es que yo también estoy en terapia y esto me ha venido de sorpresa", se quejaba Anita Williams tratando de dejar el tema. "Es que lo que me da pena Anita es que no seas tú y digas coño yo también sufro y veo ese episodio y me duele", le soltaba Emma provocando que Anita se derrumbara. "Es que no me va bien verlo, ayer no lo vi por eso", respondía la finalista de 'Supervivientes 2025'.

Y cuando Emma le decía qué le diría si tuviera a Montoya delante, ella no lo dudaba. "Le deseo lo mejor del mundo, que se recupere pronto, que se centre en él y lo que le haga feliz y ojalá consiga la felicidad plena algún día. Yo me he dado cuenta en estos meses que se puede tener dinero, que se puede tener familia, que se puede tener trabajo y tener todo pero no todo eso es suficiente para ser feliz a veces", terminaba diciendo volviéndose a romper.

Eso sí, después volvía a salir la Anita Williams dolida. "A mí me han enseñado que un ciclo no se puede cerrar para bien o para mal sin hablar las cosas y a mí me falta una conversación pendiente con él", exponía. "Yo soy consciente de que yo no tenía que haber dicho lo que dije en plató porque quedamos en que no íbamos a decir nada pero cuando la gente explota, explota", seguía opinando sobre los motivos por los que Montoya había decidido no volver a saber nada de ella.

Por último, cuando Emma García le preguntaba por cómo se encontraba ella en este momento, Anita Williams trataba de tirar de positividad. "Estoy en el momento de resurgir como el ave fénix. He tocado fondo, fondo, fondo y ahora para arriba siempre", concluía.