El desgarrador regreso de Montoya en 'De Viernes' al confesar que quiso quitarse la vida: "Me asomé al balcón"

Tras meses desaparecido, Montoya ha regresado a la vida pública con su entrevista en 'De viernes' para sincerarse sobre el complicado tiempo de recuperación que ha enfrentado tras su paso por 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'. Y durante su reaparición, el sevillano ha terminado rompiéndose al recordar el momento en el que estuvo de rendirse al no encontrar sentido a su vida.

Una vez 'Supervivientes' puso final a su edición, el cantante lanzó un comunicado público en el que pedía tiempo al público "para sanar" con su familia en Utrera, alejado de los platós y la opinión pública a la que estuvo sometido durante seis meses al encadenar realities y apariciones en Telecinco. Y el sevillano no dudó en pedir ayuda para afrontar el desgaste psicológico que su paso por televisión le había generado.

Montoya se sincera sobre su : "Me replanteé mi vida, no le veía sentido"

Así, cuando el equipo de 'De viernes' le ha preguntado durante su reaparición sobre los límites que alcanzó sobre su peor momento emocional de este año, Montoya rompía a llorar. "Me pongo nervioso porque no lo he contado y ni mi familia lo sabe, pero llegué al límite. En seis meses se me ha juntado una vorágine del éxito, yo vengo de una familia muy humilde", comenzaba explicando.

"Sé que estamos expuestos y que te pueden criticar, pero la cabeza te dice basta", señalaba el televisivo sin poder contener las lágrimas a medida que relataba el punto de inflexión que vivió durante su proceso de recuperación. "Me llevé a mis padres de viaje y estaban en la playa, a mi no me apetecía salir... Y me asomé al balcón y te lo juro, me replanteé mi vida, porque no le encontraba sentido ya. No me encontraba, mi cabeza me estaba aplastando y no le veía sentido", confesaba.

"Todo no es el éxito. La fama viene de la tele y estoy agradecido por todo pero no me renta, y ya está. Cuando yo me asomo al balcón... En ese momento piensas que ya lo has hecho todo, que nada tiene sentido, veo esas críticas dañinas cuando yo no he construido eso, yo creo que he sido el mismo, pero con la carga emocional cada vez más intensa", continuaba explicando Montoya.

"No me da la vida, yo priorizo en mi salud"

Incapaz de recomponerse mientras contestaba a las dudas de los colaboradores, el sevillano reflexionaba sobre todo lo que ha tenido que aguantar en el ojo público este año. "De verdad, no es que pida perdón pero... Estos meses han sido duros de escuchar, con dimes y diretes, mentiras y difamaciones. ¿A quién he utilizado yo? Se ha atentado contra mi honor de una forma, se han dicho comentarios feos", sentenciaba el de Utrera.

"Entonces digo, ¿qué sentido tiene? La gente se lo ha pasado bien este mes, las audiencias también, los números... Pero eso no me da la vida, yo priorizo en la salud", explicaba Montoya, repasando los motivos por los que decidió apartarse del foco en lugar de continuar con sus apariciones televisivas durante el complicado momento que estaba atravesando a nivel psicológico.

Y es que, el cantante no dudó en refugiarse en los suyos. "Veo a mi familia, a mi padre y a mi madre y priorizo en ellos, lo demás viene solo. Que somos mejores o peores, te puede gustar más o menos la intensidad, yo soy así, no puedo ser de otra forma. Es importante darse cuenta y nunca me había pasado", aseguraba el ex de Anita Williams.

"Es importante ponerse en manos de profesionales"

"Eso es una carga emocional y no se lo debo ni a Anita, ni a mis relaciones... Ha sido todo, una vorágine del éxito con una situación personal que le puede pasar a cada uno. Y lo importante aquí es darse cuenta y ponerse en manos de profesionales, de verdad, porque se sale, que la vida es una y hay que vivirla", terminaba subrayando Montoya a modo de consejo para todo el que se encuentre en una situación parecida.