Telecinco anuncia cómo será el plan de emisión de 'Supervivientes All Stars' tras su accidentado estreno

Tras un insólito estreno, sin saltos desde el helicóptero y sin el tradicional juego de barro debido a un conflicto entre una comunidad autóctona hondureña y las autoridades del país, 'Supervivientes All Stars' ha detallado cómo será el plan de emisión semanal en Telecinco.

No habrá cambios con respecto a otras ediciones. Las citas con el reality aventurero serán los martes, jueves y domingos como es habitual. Eso sí, habrá cambios en el equipo de presentadores, pues Jorge Javier Vázquez asumirá la conducción de las galas de los martes y jueves, quedando fuera Carlos Sobera.

El presentador catalán, que robó parte del protagonismo de la gala por su comentadísimo cambio de look, se hará cargo de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' en la noche de los martes y de las galas principales del formato en la noche de los jueves.

Por su parte, Sandra Barneda volverá a ponerse a los mandos de la edición de 'Conexión Honduras' los domingos. Ambos presentadores, tanto Jorge como Sandra, estarán en conexión permanente con Laura Madrueño, que narrará todo lo que suceda en los Cayos Cochinos.

Además, Mediaset Infinity, la nueva plataforma del grupo Mediaset España, emitirá gratis y en primicia los resúmenes diarios de lunes a viernes. Esta misma aplicación acogerá las votaciones totalmente gratuitas para salvar a los nominados en las diferentes rondas de expulsión y ofrecerá todas las galas en directo y a la carta tras su emisión en Telecinco.

