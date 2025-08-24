Anita Williams clama contra Telecinco por lo que le han hecho en 'Fiesta': "Tergiversáis todo"

Si este sábado era Kiko Jiménez el que utilizaba sus redes sociales para denunciar el engaño de 'Fiesta' al vender a la audiencia que había hablado en exclusiva con ellos; ahora ha sido Anita Williams la que ha seguido sus pasos clamando también contra los programas de Telecinco.

Todo se producía después de que este sábado, 'Fiesta' emitiera una conversación que habían mantenido con la tercera finalista de 'Supervivientes 2025' en exclusiva tras la reaparición de Montoya en un concierto en Chipiona.

"Ya he pasado a otro plano, o sea Montoya para mí se queda en el pasado. No quiero saber nada de él, igual que él no quiere saber nada de mí, creo que es pasado y contra antes se olvide de mí y yo de él es lo mejor que nos puede pasar a los dos", aseguraba Anita Williams a 'Fiesta'.

"O sea, estoy en otra onda. Contra antes lo supere mejor para mí yo creo y para mi salud mental, como a él le encanta decir esa palabra. No es el único que ha estado mal estos meses. Solo que a mí no me hace falta victimizarme ante el mundo. Está mal porque tiene mucho ego, es lo que le duele", sentenciaba la ex superviviente. "Lo que tendría que hacer es centrarse en la gente que lo quiere y no en la que lo odia", añadía Anita Williams.

Asimismo, Anita Williams tiene claro que Montoya se va a sentar en televisión próximamente. "Es que dice que no ha salido de su casa y que está fatal, pero lo han visto en Málaga, en Elche, en Alicante, en Benalmádena, ha salido de su casa y se lo ha pasado bien. Al final somos personajes públicos y la gente sabe que lo hemos dejado y me llegan todo tipo de informaciones, otra cosa es que las diga o no, porque a mí me da igual. eso es lo que quiero que haga su vida, que esté bien y que se recupere pronto", concluía.

Anita Williams denuncia la manipulación de 'Fiesta'

Tras la emisión de esa conversación, Anita Williams utilizaba sus storys de Instagram para clamar contra 'Fiesta' como había hecho Kiko Jiménez. "No pienso coger el teléfono a ningún coordinador, ni a ningún periodista, ni a ningún colaborador de TVE más porque de 10 o 20 minutos de llamada cogéis lo que os da la gana y tergiversáis todo", señala.

"El programa que quiera saber de mi que me llame y en directo no se malinterpreta nada porque sale de mi boca y no podeis cortar a vuestro gusto", concluía Anita.