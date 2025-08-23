Kiko Jiménez denuncia la mentira de 'Fiesta' en Telecinco: "Os están engañando, no todo vale"

Desde hace casi dos semanas, Kiko Jiménez y Sofía Suescun no han parado de copar titulares después de la exclusiva de Lecturas sobre que ambos estaban al borde de la ruptura después de que el colaborador de 'Fiesta' hubiera descubierto presuntamente los encuentros secretos de su novia con el influencer Juan Faro.

Desde entonces no hemos visto ni escuchado a Kiko Jiménez ni a Sofía Suescun. De hecho, el colaborador decidía hace dos semanas plantar a 'Fiesta' y ahora no ha dudado en cargar contra el programa para el que trabaja por engañar a la audiencia asegurando que habían hablado con él.

Así, este sábado 'Fiesta' aseguraba que tenían en exclusiva las primeras declaraciones de Kiko Jiménez sobre toda esta historia de la supuesta infidelidad de Sofía Suescun. "Ha llegado el momento, cuando son las 18:53 minutos vamos a escuchar lo que realmente ha dicho Kiko. Hasta ahora ha guardado silencio de esa supuesta deslealtad de Sofía, pero lo tenemos aquí en exclusiva en 'Fiesta', ha roto su silencio tras muchos días de rumores y muchas noticias", advertía Álex Blanquer.

Tras ello, 'Fiesta' se hacía eco por boca de Álex Blanquer y César Muñoz de las primeras palabras que habría pronunciado Kiko Jiménez sobre toda esta historia. "Juan Faro eres un oportunista", habría dicho el colaborador sobre el influencer. "Estoy dolido y me siento humillado", leía César Muñoz.

Era entonces cuando Marisa Martín Blázquez tomaba la palabra para decir lo que a ella le había llegado del motivo por el que Kiko Jiménez está dolido. "Lo que me cuentan es que a Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad, es el hecho de que se haya hecho público", aseveraba la colaboradora.

Kiko Jiménez denuncia el gran engaño de 'Fiesta'

Mientras, Kiko Jiménez se encuentra de viaje junto a Sofía Suescun, el colaborador de 'Fiesta' no ha dudado en cargar contra el programa de Telecinco por engañar a la audiencia dejando claro que él no había hablado con nadie y que por tanto las frases de las que se han hecho eco no habrían salido de su boca. "Hola, me llega que yo he hablado para 'Fiesta'. Se lo están inventando y os están engañando. Esto empieza ya darme miedo, NO TODO VALE", escribía en un story de Instagram.