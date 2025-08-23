Masiva sentencia contra el cambio de 'Fiesta' en Telecinco con Terelu Campos: todos señalan lo mismo

Este sábado, 23 de agosto, 'Fiesta' ha hecho un cambio en su escaleta con el fin de mejorar sus datos de audiencia. De esta forma, ha optado por arrancar la entrega con la sección nostálgica presentada por Terelu Campos. Algo que, a juzgar por los comentarios en redes sociales, a la audiencia no le ha hecho ninguna gracia.

Muchos espectadores han criticado que adelanten a las cuatro de la tarde la sección 'Aires de fiesta', que antes se emitía a las ocho. Este sábado, la protagonista del espacio ha sido Marisol, de la que han hablado largo y tendido de su carrera artística. Incluso para intentar captar a la audiencia, han cebado una entrevista a Pepa Flores jamás publicada.

Esto no ha gustado nada a la audiencia de 'Fiesta', como tampoco que Terelu Campos hurgue en la vida personal de la que fuera niña prodigio, ya que la propia Pepa Flores decidió apartarse del foco mediático y no querer saber nada de su pasado como Marisol. La inmensa mayoría de los comentarios en X criticaban que la sección era "un tostón", por lo que preferían otras ofertas de la parrilla televisiva.

Sentencia unánime al cambio en 'Fiesta': "Infumable, anacrónico"

César Muñoz, Álex Blanquer y Terelu Campos, presentadores de 'Fiesta' en verano

Otras muchas críticas han ido directamente dirigidas a la presentadora, así como a Telecinco, por intentar resucitar el desaparecido '¡Qué tiempo tan feliz!', el espacio nostálgico que presentó María Teresa Campos en la cadena. "Es bochornoso que hayáis hecho una sección anacrónica, para lucimiento, únicamente de Terelu"; "No la soporto, no la aguanto"; "Es infumable". Estos son solo algunos de los infinitos comentarios que se pueden ver X y que dictan una clamorosa sentencia contra la nueva estrategia de Telecinco.

A falta de saber cómo funcionará este cambio en números de audiencia, lo cierto es que, a juzgar por los comentarios en redes, no ha gustado nada. El veredicto del público en X es demoledor:

#Fiesta23A Es bochornoso que hayáis hecho una sección anacrónica,para lucimiento únicamente de Terelu. — John (@SonlasnueveH) August 23, 2025

#Fiesta23A Por favor, Terelu Campos ya no gusta, forzada, antinatural, aburrida.... No — Nat (@natferrob) August 23, 2025

Tetelu tiene poca naruralidad presentando, y es así, su madre era natural, su hermana es más natural incluso, ella no, por lo que sea.. #Fiesta23A — Mari (@yamari101) August 23, 2025

La sección de Terelu es infumable!!#Fiesta23A — leli (@Leli16Pineda) August 23, 2025

#Fiesta23A, Por mucho agosto que sea no hay derecho a tener que soportar este bodrio tan vomitivo. — El pájaro loco (@JuanMellamoyo) August 23, 2025

#Fiesta23A

Parece ser que estamos de acuerdo que Terelu Campos es nefasta presentando ,que la sección es un carrusel de videos de YouTube y fotografías cogidas de Google ....., súmale la ranciedad del programa — Z🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 ♀️♀️♀️🌊🌊🌊 🌈 ✊✊✊ (@LolitaZulay2) August 23, 2025

Es infumable la sección de Terelu Campos en Fiesta… de verdad ¿esta gente con quien está liado?

Por que no es normal que toooodos salgan en Telecinco cuando no aportan nada… pic.twitter.com/aYOZQ2P1Xp — 𝘚𝘳𝘵𝘢. 𝘓𝘦𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 ❤️‍🩹 (@hormiii_7) August 23, 2025

#Fiesta23A por el amor de Dios, en agosto de 2025 la televisión ha evolucionado, Teresa Campos ha muerto, está sección es rancia y sin sentido — John (@SonlasnueveH) August 23, 2025

Vaya rollo de programa.

Terelu ejerciendo de María Teresa Campos. Volvemos a tiempos pasados. Marisol eligió vivir en el anonimato. Ya he cambiado de cadena. Ese es un tostón para dormir la siesta. Terelu, estás desfasada, tu estilo no gusta. — Elena Vilán González (@elenavilangon) August 23, 2025

La sección de Terelu es tan innecesaria #Fiesta23A pic.twitter.com/x2296e9OeP — Palito (@Palito102140534) August 23, 2025