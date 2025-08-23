Masiva sentencia contra el cambio de 'Fiesta' en Telecinco con Terelu Campos: todos señalan lo mismo

Este sábado, 23 de agosto, 'Fiesta' ha hecho un cambio en su escaleta con el fin de mejorar sus datos de audiencia. De esta forma, ha optado por arrancar la entrega con la sección nostálgica presentada por Terelu Campos. Algo que, a juzgar por los comentarios en redes sociales, a la audiencia no le ha hecho ninguna gracia.
Muchos espectadores han criticado que adelanten a las cuatro de la tarde la sección 'Aires de fiesta', que antes se emitía a las ocho. Este sábado, la protagonista del espacio ha sido Marisol, de la que han hablado largo y tendido de su carrera artística. Incluso para intentar captar a la audiencia, han cebado una entrevista a Pepa Flores jamás publicada.
Esto no ha gustado nada a la audiencia de 'Fiesta', como tampoco que Terelu Campos hurgue en la vida personal de la que fuera niña prodigio, ya que la propia Pepa Flores decidió apartarse del foco mediático y no querer saber nada de su pasado como Marisol. La inmensa mayoría de los comentarios en X criticaban que la sección era "un tostón", por lo que preferían otras ofertas de la parrilla televisiva.
Sentencia unánime al cambio en 'Fiesta': "Infumable, anacrónico"
Otras muchas críticas han ido directamente dirigidas a la presentadora, así como a Telecinco, por intentar resucitar el desaparecido '¡Qué tiempo tan feliz!', el espacio nostálgico que presentó María Teresa Campos en la cadena. "Es bochornoso que hayáis hecho una sección anacrónica, para lucimiento, únicamente de Terelu"; "No la soporto, no la aguanto"; "Es infumable". Estos son solo algunos de los infinitos comentarios que se pueden ver X y que dictan una clamorosa sentencia contra la nueva estrategia de Telecinco.
A falta de saber cómo funcionará este cambio en números de audiencia, lo cierto es que, a juzgar por los comentarios en redes, no ha gustado nada. El veredicto del público en X es demoledor:
