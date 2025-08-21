Telecinco se encomienda a Terelu Campos para relanzar las audiencias de 'Fiesta' con este cambio

Telecinco está al borde de cerrar el mes de agosto con un nuevo mínimo histórico. A falta de 11 días para concluir el mes acumula una media del 8%. Y para evitar caer de esa cifra, Mediaset está haciendo algunos movimientos como llevar 'First Dates' al viernes así como un cambio que experimentará 'Fiesta' este fin de semana con Terelu Campos como protagonista.

Y es que cabe recordar que Telecinco decidió recuperar la faceta de Terelu Campos como presentadora con su propia sección "Aires de fiesta" rememorando el espíritu del '¡Qué tiempo tan feliz!' que presentó su madre María Teresa Campos como uno de los contenidos de 'Fiesta' este verano sumándose así a César Muñoz y Álex Blanquer como presentadores.

Sin embargo, los datos de 'Fiesta' este verano no están siendo los esperados, pues salvo en su estreno que anotó uno de sus mejores datos del año con un 10%, el formato apenas se está moviendo entre el 7 y el 9%. Es por ello, por lo que Mediaset ha decidido hacer algunos cambios esta semana para tratar de subir los datos de audiencia y ayudar a crecer la media diaria que en los fines de semana se ha hundido tras la cancelación de 'Socialité' llevando a 'Informativos Telecinco' a anotar mínimos.

De esta forma, según avanza Bluper, Mediaset y Unicorn Content han acordado dar un vuelco a la escaleta de 'Fiesta' y trasladar la sección que lidera Terelu Campos a la sobremesa pasando de ser el contenido con el que se cerraba el programa a ser con el que se abrirá.

Es decir, "Aires de fiesta" pasará a emitirse este sábado y domingo de 16:00 a 17:30 horas para repasar las vidas y carreras de dos de las mujeres más icónicas de nuestro cine y televisión como Marisol y Carmen Sevilla. Con este cambio, la cadena pretende que la sección de Terelu Campos arrastre audiencia al resto del programa.

Por el momento se desconoce cuál será el futuro de "Aires de fiesta" una vez acabe el verano y si Terelu Campos se mantendrá al frente de su sección en 'Fiesta' una vez vuelva Emma García como presentadora en septiembre. Por lo pronto, hay que recordar que el formato ha sobrevivido al terremoto de cambios de Telecinco con la cancelación de 'Socialité' y 'Tardear' y se mantendrá en emisión la tarde de los sábados y domingos a pesar de sus bajas audiencias.