'Fiesta' ha arrancado este sábado 9 de agosto lamentado la pérdida de última hora de uno de los platos fuertes de la tarde: la contestación de Kiko Jiménez a las acusaciones de Cristian Suescun. El colaborador del magacín de los fines de semana de Telecinco tenía pensado aclarar los rumores de su supuesta infidelidad a Sofía Suescun, iniciados por el hermano de la influencer y Maite Galdeano, que se han unido en contra del televisivo.

Madre e hijo han unido fuerzas cuando casi se cumple un año desde que la ganadora de 'Supervivientes' cortase lazos con Maite Galdeano protagonizando una mediática separación. Y al parecer, su pareja sería el responsable de este distanciamiento y otras muchas mentiras que han separado a la televisiva de su familia. Unas acusaciones que el colaborador de 'Fiesta' pensaba contestar este sábado ante la audiencia.

Kiko Jiménez causa baja en 'Fiesta' y evita contestar a las acusaciones de infidelidad

"En este sillón que están viendo ustedes ahora mismo tendría que estar sentado Kiko Jiménez para responder a todo lo que ha dicho Cristian Suescun de él, pero ha decidido no venir al programa", ha comenzado avanzando César Muñoz nada más arrancar la emisión del espacio de Telecinco, mostrando el asiento vacío de Kiko Jiménez en plató.

Ha sido entonces cuando el presentador de la edición de verano de 'Fiesta' ha aclarado el motivo de su inesperado plantón. "Sabemos que lo está pasando mal por la tensa situación que ha vivido esta semana con su cuñado y su suegra Maite Galdeano y que hay un motivo de fuerza mayor que le ha impedido, como él hubiese querido, estar aquí con nosotros", ha asegurado el comunicador.

"Nosotros esperamos hablar contigo Kiko, porque sabemos que nos estarás viendo esta tarde en directo y queremos hablar de este nuevo frente abierto que está sobre la mesa, escucharte y tienes la oportunidad de entrar en directo con nosotros", añadía entonces Álex Blanquer, animando a Kiko Jiménez a compartir su verdad ante las duras acusaciones, aunque sea desde la distancia.

Y los colaboradores no han tardado en ofrecer su visión sobre este giro de los acontecimientos. "Yo estoy sorprendida y hago dos balances: que se abra una caja de pandora mucho más peligrosa que la que ha contado Cristian Suescun y otra que sitúa a Kiko un poquito más empático con la realidad que está viviendo", comenzaba señalando Amor Romeira.

"Yo he hablado con Kiko toda la semana, me ha pedido que transmitiera todo lo que iba pasando y que dijese en los programas cómo se sentía. Y el problema es que todo ha ido a un paso tan acelerado y brusco para él y Sofía que esa es una de las razones por las que ha decidido no sentarse aquí", ha añadido Omar Suárez.