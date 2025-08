Cristian Suescun cruza los límites con lo que señala de Kiko Jiménez en 'Tardear': "Es un jeta y un estafador"

Si el verano pasado fue la guerra entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez y Sofía Suescun la gran protagonista de todos los programas de Telecinco, parece que este mes de agosto se repite la misma historia ahora con Cristian Suescun siendo el que está poniendo en jaque la relación de su hermana y el colaborador de 'Fiesta'.

Este martes, 'Tardear' emitía una conversación de Leticia Requejo con Cristian Suescun en el que el hermano de Sofía cruza todos los límites con las acusaciones que ha lanzado contra Kiko Jiménez asegurando que es un montajista, un jeta y que lo único que ha hecho es vivir de las mujeres.

Así, después de que el lunes Omar Suárez destapara el motivo del distanciamiento entre Sofía y su hermano Cristian Suescun y de que Kiko Jiménez apuntara a que lo único que busca su cuñado es dinero fácil porque no tiene trabajo. "¿Montajista? Montajista será él que sigue el mismo patrón, primero con Gloria Camila, luego con mi hermana, que se aprovecha de todas las mujeres", soltaba el hijo de Maite Galdeano.

"A Gloria Camila le estafó. Yo he trabajado vendiendo coches, eso es una excusa de Kiko Jiménez porque se quiere deshacer de todos, primero de mi madre y ahora de mí porque les molesto y porque yo no trago con lo que dice Kiko. Que lo único que ha hecho es vivir de las mujeres, es un jeta y vive por la cara. Él su casa la tiene alquilada y la obra la pagó Gloria Camila y él no le pagó nada y ahora se ha metido en casa de mi hermano para vivir por la patilla", proseguía soltando Cristian Suescun.

Cristian Suescun, rotundo contra Kiko Jiménez: "Es un jeta y un perverso"

Cristian Suescun arremete contra Kiko Jiménez en 'Tardear'

Tras escuchar parte de su conversación, Leticia Requejo dejaba claro que no iban a poder emitir todo por los términos que utiliza. "Habla de Kiko como un jeta, un aprovechado de las mujeres y un muerto de hambre y por primera vez Cristian se posiciona del infierno que Gloria Camila ha vivido con Kiko Jiménez y dando a entender que su hermana puede ir por el mismo camino", exponía la colaboradora.

Pero lejos de quedarse ahí, Cristian Suescun va un paso más allá en lo que señala de Kiko Jiménez. "Kiko siempre hace lo mismo. Todo lo que dijo mi hermana en 'De Viernes' estaba dirigido por Kiko, mi hermana tiene cero personalidad y el otro tiene demasiada, es un caradura, un jeta y un perverso", aseveraba el hermano de Sofía Suescun. Además relevaba que le hacía hacer bromas a José Ortega Cano a altas horas de la noche.

"Si yo hablo, mi hermana deja automáticamente a Kiko Jiménez y mi hermana también si yo hablo y me tira de la lengua deja de trabajar con las marcas y en televisión", amenaza Cristian Suescun dejando claro que él ha vivido situaciones de Kiko con otras mujeres que a su hermana no le harían ninguna gracia.

Después, 'Tardear' también ofrecía otra conversación de Álex Álvarez con Maite Galdeano echando más leña al fuego. "Todos sabemos quién es Kiko Jiménez y lo que ha hecho en su vida. A mí me ha destrozado la vida, es lo que ha hecho con todas las mujeres, una por una", sentencia la navarra volviendo a decir que su hija está abducida por su novio. "Mi hija es muy inteligente pero para los hombres es muy tonta", añadía.