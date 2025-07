Valeri pone a Antonio Rossi contra las cuerdas y amenaza con denunciarle por su defensa de Escassi

Valeri Cuéllar, la supuesta amante de Álvaro Muñoz Escassi que saltó al centro de la polémica el verano pasado durante la mediática separación del jinete y María José Suárez, ha regresado a los platós para compartir su complicada batalla legal contra el sevillano, que pasa por delito de amenazas y ahora difamación. Pero la colombiana se ha dirigido también a Antonio Rossi con una clara advertencia legal.

Tras conocerse que ella era una de las mujeres de las que Koldo García y José Luis Ábalos hablaban en sus audios, Valeri ha aprovechado para visitar espacios como 'Fiesta', donde ha anunciado que piensa tomar medidas legales contra el jinete después de que este haya insinuado una vez más que fue víctima "de extorsión" por parte de la colombiana en su última visita a 'De viernes'.

Valeria Cuéllar amenaza a Antonio Rossi con acciones legales por su defensa a Álvaro Muñoz Escassi

Y la actitud de Antonio Rossi al repasar sus declaraciones en 'Tardear' tampoco ha sido plato de buen gusto para Valeri Cuéllar, que ha tomado sus historias de Instagram con furia. "Cuando vuelvas a hablar del tema de la denuncia, primero pregunta bien y entérate de todo antes de hablar por hablar. Te invito a ir a los juzgados de Plaza Castilla y preguntamos por la única denuncia que hubo por parte de él (de Escassi), no hubo más, así que no saques cuentos de que no fue admitida", ha comenzado explicando la amante del sevillano.

"Deja de defender la palabra extorsión. Usted no sabe, solo ha comprado la versión del impresentable", insiste Valeri en su cuenta de Instagram, echando por tierra la defensa del periodista de Álvaro Muñoz Escassi, pues durante las declaraciones de la colombiana en el espacio vespertino de Telecinco aclaró que el jinete "se había sentido extorsionado", desacreditando la versión de la joven.

"No queda como payaso porque te queda mal defender algo que hasta tu mejor amiga odia. Lo defiendes, pero sin mostrar pruebas, solo palabras. El día que saques pruebas de todo lo que defiendes, me quedo callada", ha añadido la que fue amante de Escassi y gran protagonista de su ruptura con María José Suárez en 2024. Ha sido entonces cuando ha dejado bien clara una advertencia a Antonio Rossi por las consecuencias legales que pueden tener sus palabras.

"Ojo con meterte en terrenos donde no sabes nada, que te llevo aguantando mucho de cómo te diriges a mí y, tal vez, lo que hables me lo tengas que demostrar en un juzgado. Pierdes la esencia de tu trabajo hablando cosas sin tener pruebas", ha advertido la colombiana en sus historias de Instagram.

Un claro mensaje al que el propio Antonio Rossi ha reaccionado este martes por la mañana junto a sus compañeros de 'Vamos a ver'. "Yo no soy protagonista de nada así que, que se busque a otro. Escassi, delante de mí, dijo el otro día que se había sentido extorsionado y que lo denunció", ha contestado el periodista en el matinal de Telecinco, desentendiéndose de cualquier enfrentamiento.