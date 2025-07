Álvaro Muñoz Escassi desentraña en 'De Viernes' el auténtico detonante de su ruptura con Sheila Casas

A todos nos sorprendió la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas poco después de finalizar 'Supervivientes 2025', donde él quedó en segunda posición. Y es que, durante la final del programa, ambos proclamaron su amor a los cuatro vientos. Sin embargo, días después la pareja anunciaba que había decidido tomar caminos separados.

Desde entonces, mucho se ha especulado sobre los motivos de la ruptura. Se comentó que se había debido a una infidelidad por parte del jinete, mientras que otros apuntaban a que habría sido él quien había puesto fin a la relación por los supuestos celos de Sheila. Para poner fin a los rumores, este 25 de julio Álvaro Muñoz Escassi se sentaba en el plató de '¡De viernes!' para desvelar los verdaderos motivos de la ruptura.

"Te doy mi palabra con sinceridad que fue un día que nos enfadamos. Los dos dijimos cosas y ejecutamos. Han faltado ganas de querer estar. No ha pasado nada entre nosotros. No una bronca, hay una pelea, una discusión por temas que no estamos de acuerdo y que no voy a contar", aseguró el exconcursante de 'Supervivientes 2025' en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

Según ha reconocido, la única razón fue el haber estado tres meses y medio separados. "Hemos aprovechado un poquito que estábamos sin esa necesidad de estar juntos. Ella me notaba más distante a la vuelta. Soy muy práctico, si en las dos partes falla algo por una cosa o por otra, con lo difícil que es, dije que por una vez en mi vida voy a hacer las cosas bien. Yo creo que voy aprendiendo un poquito con todos los errores que voy cometiendo a lo largo de mi vida, que yo he cometido errores por todo el mundo", reconoció Álvaro Muñoz Escassi.

"Decidimos, de verdad que lo decidimos los dos, aunque tengo que decir que todo el mundo sabe que en las relaciones siempre hay uno que está más enamorado del otro, que en este caso soy yo, vale", explicó el jinete. "Y al final sabemos lo que pasa, que estamos muy bien juntos, pero hay muchas cosas que al final yo tengo un trabajo bastante complicado. Ella tiene también su trabajo porque ya al final es abogada, es la representante de su hermano, tiene su familia. Entonces, quieras o no, el verano no nos pintaba para estar muy bien", añade Álvaro Muñoz Escassi.

Uno de los detonantes de la ruptura se dijo que fue la familia de Sheila Casas, que no estaría muy conforme con esta relación. Algo que él niega categóricamente: "Era molesto que le preguntaran por mí, fue cuestión pura y dura. En ningún momento le dijeron que no estuviera conmigo. Imagino que la madre le habrá dicho que tenga cuidado conmigo, como es normal, pero es muy capaz e inteligente".

El jinete responde a María José Suárez

Insiste en lo que les faltó fue "ganas": "Dijimos, vamos a darnos un tiempo. Y como luego pasaron dos o tres días y ninguno de los dos pusimos ganas, lo decidimos. No pasó nada más". Además, explicó lo que pasó en la fiesta de 'Supervivientes’: "Sheila, para mí ahora mismo, si me dices un prototipo tuyo de mujer, te describo a Sheila. Me encanta Sheila, no ha sido el momento, lo henos hecho bien, no ha habido terceras personas, como dicen ahí en la fiesta. En la fiesta saludamos a todo el mundo, hicimos la ruta y luego nos fuimos".

Por otro lado, Álvaro Muñoz Escassi también aprovechó la ocasión para responder a lo que María José Suárez dijo de él y de su relación hace unas semanas en el mismo plató. El empresario no entiende cómo han podido pasar del amor al odio en tan poco tiempo. "Me gusta el sexo, pero no soy un adicto. Soy tan fácil para convivir conmigo que para el sexo también. Soy muy fácil de llevar. Estamos hablando en el 2025, con una igualdad clara, que nadie hace nada que no quiere", sentenció el empresario.