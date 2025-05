El círculo cercano de Andy y Lucas les desmonta en 'Fiesta' y sale a la luz su mala relación fuera de los focos

Fue 'Socialité' el programa que destapó la mala relación que existiría entre Andy y Lucas. Al parecer, según el espacio de Telecinco, los cantantes habrían protagonizado una monumental pelea durante la pausa de uno de sus conciertos. "Hubo gritos y golpes", llegaron a asegurar testigos presenciales de la bronca.

Aunque ellos no tardaron en desmentir esta información. El propio Lucas intervino en 'Fiesta' para aclarar lo que habría sucedido realmente entre él y Andy, dejando claro que su relación era buena. Pero ahora, el programa vespertino de Telecinco presentado por Emma García ha vuelto a reabrir el debate sobre la supuesta mala relación entre los artistas gaditanos.

'Fiesta' ha contado con el testimonio de una persona que pertenece al círculo cercano a Andy y Lucas, quien asegura que "se llevan fatal". "Yo he visto que han llegado en coches separados a los conciertos y han estado separados en los camerinos y, al salir, ya se han puesto juntos como si nada, a echarse fotos con sus fans. Después, en ningún sitio coincidían, y esto ha sido así durante muchos años", explica este testigo.

Según esta persona, "luego aparentan llevarse bien, ¿qué van a hacer? Tienen una imagen que mantener, tienen que mantener sus conciertos. No me sorprende que se hayan podido pegar, en absoluto. O sea, más de una vez ha pasado eso, más de una vez me consta que han podido llegar a las manos". De esta forma, cree que la información aportada en su día por 'Socialité' podría ser cierta, pese a que ellos ya se han encargado de desmentirlo.

Una persona cercana a Andy y Lucas fue testigo de su mala relación: "No se soportan"

Además, este testigo, que prefiere mantenerse en el anonimato, afirma también que "los dos tienen bastante carácter. Y que chocan porque "tienen formas de ver la vida muy diferentes". Incluso que "Lucas se echó la responsabilidad encima porque Andy es muy exigente, pero al final ha llegado un momento en el que no se soportan". "No hay absolutamente ninguna buena relación fuera de los conciertos. O sea, la relación está rota", sentencia este confidente que ha hablado en exclusiva para 'Fiesta'.

Tras este testimonio, Iván Reboso ha explicado que los ha entrevistado y que ha sigo testigo también de este mal rollo entre ellos. De hecho, cuenta que en un ascensor tuvo una conversación con Andy y con su representante en el que el cantante llegó a decir, refiriéndose a Lucas: "¿Ves? ¿Ves cómo es? Pues es así siempre". "No tienen la buena relación que intentan vender en los platós", sentencia el colaborador.