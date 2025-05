Emma García no se reprime con Melody y suelta en 'Fiesta' lo que no le gustó de su actuación en Eurovisión

Este domingo 18 de mayo no se habla de otra cosa que de Eurovisión 2025 y todas las polémicas que ha traído consigo. Por tal motivo, 'Fiesta' ha arrancado su entrega con Emma García analizando la actuación de Melody que, pese a hacer una interpretación brillante de 'Esa diva', quedó en antepenúltima posición.

La cantante, que no quiso hacer declaraciones antes los micrófonos de TVE al terminar la gala, sí que compartió un vídeo en sus redes sociales en el que explicó cómo se encontraba. Melody reconoció estar "muy satisfecha" con el trabajo realizado. "Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas", sentenció la sevillana.

Un día después, y aún con la resaca eurovisiva, Emma García ha tomado la palabra en 'Fiesta' para dar su opinión al respecto: "Un año más no ha podido ser. Melody fue sencilla, valiente y poderosa, no cometió ni un fallo. No lo pudo hacer mejor. Aunque la realidad es que el resultado no acompañó", empezó diciendo la presentadora.

Emma García le pone un "pero" a la actuación de Melody

Eso sí, dejó claro que "aquí estamos todos orgullosos. Si tengo que poner un pero es el melenón, por tema de peso, pero esto es una tontería. Lo lució fenomenal, porque si no, no podría haber hecho lo que hizo", sentenció Emma García, nada más empezar la entrega de 'Fiesta' de este domingo.

Se desconoce los planes que tiene Melody para los próximos días. Lo que sí se sabe es que, según ha contado este domingo 'Socialité', "Melody está tan enfadada que ha cancelado su vuelo a Madrid y todos los planes que tenía para hoy. No quiere hablar con nadie. Ha cambiado todos sus planes en el último momento. En principio, viajaba desde Basilea a Madrid, cogía un vuelo a las tres menos cuarto de la tarde donde la esperan, iba a ser recibida como todos nuestros representantes de Eurovisión, en el aeropuerto de Barajas".

Sin embargo, la cantante ha decidido cambiar de planes y esto "podría ser debido a un supuesto cabreo que tiene". Ahora "se quiere ir directamente a Sevilla, a estar con su familia". De hecho, durante la emisión de 'Socialité', la familia de la artista ha confirmado que estaba viajando directamente a Málaga, sin hacer escala en Madrid.