Fani Carbajo es expulsada de 'Supervivientes All Stars 2025' según los usuarios de la encuesta

Tras la salvación sorpresa de Gloria Camila en la gala del martes, perfilándose como una clara favorita de los espectadores, Adara Molinero, Fani Carbajo y Jessica Bueno se disputan la tercera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025'. ¿Quién seguirá los pasos de Kike Calleja y Elena Rodríguez?

A la espera de conocer el resultado oficial de un duelo de eliminación de alto voltaje, repasamos los resultados que arroja la encuesta de El Televisero. Con más de 50 mil votos emitidos hasta el momento, nuestros lectores parecen tener claro quién de las tres debe abandonar el concurso de manera definitiva.

Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto la expulsada será aquella que haya obtenido el menor porcentaje. En este momento, la concursante más votada por la audiencia en nuestro sondeo es Jessica Bueno, que acumula casi 28 mil votos, lo que se traduce en un espectacular 51%.

En segundo lugar se coloca Adara Molinero con un 39% y más de 21 mil votos recibidos. Y la tercera y última posición es para Fani Carbajo, muy descolgada de sus dos rivales con tan solo un 10% y poco más de cinco mil votos. De modo que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' sería la tercera expulsada definitiva de 'Supervivientes All Stars'.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la cuarta gala que ofrece Telecinco a partir de las 22:00 horas, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea la salvada de 'Supervivientes': Fani, Adara o Jessica? ¡VOTA YA!