La determinación de Álex García, ex pareja de Verónica Echegui, tras su inesperada muerte

Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui fallecía este domingo a los 42 años de edad. La actriz murió en el Hospital 12 de octubre de Madrid tras llevar varios días ingresada a causa de un cáncer, del que no había querido hablar en ningún momento. Su muerte ha conmocionado a todo el mundo del cine, la cultura y la política. Pero si hay alguien que está desolado es quién fuera su pareja durante casi 15 años, Álex García.

Álex García y Verónica Echegui formaron una de las parejas más duraderas de nuestro cine. Aunque siempre quisieron llevar su relación en la intimidad, ambos compartieron 13 años de amor hasta su ruptura en el verano de 2023. Pese a que ambos ya no eran pareja seguían muy unidos.

Álex y Verónica se enamoraron durante el rodaje de 'Seis puntos sobre Emma' en el año 2010 y tras ello compartieron una bonita historia de amor y lealtad durante 13 años. Cabe destacar que ambos volvieron a coincidir en la gran pantalla en 'No le culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas'.

'Tardear' informa del estado de Álex García

Pese a que eran muy reacios a hablar de su vida privada, nunca tuvieron reparos en mostrarse juntos tanto en público como en privado. De hecho, el propio Álex García no dudó en hablar de su relación en una entrevista en ¡Hola!. "El secreto de nuestra relación reside en querer. Una relación de muchos años hay que trabajarla y nosotros queremos trabajar en ella", aseguró el intérprete de 'Tierra de lobos' y 'El inmortal'.

Tras la muerte de Verónica Echegui, 'Tardear' avanzaba cuál era el estado del actor. "Me dicen que está roto de dolor quién ha sido su pareja durante casi 15 años, el actor Álex García, me dicen que está desolado y que está pasando unas horas que está completamente devastado", aseguraba Álex Álvarez.

Más tarde, en el programa de Telecinco conectaban con el reportero Iván García, que estaba desplazado al Tanatorio de La Paz, donde se ha instalado su capilla ardiente y a la que han acudido numerosos amigos y compañeros de la actriz como Paco León, Elena Anaya, Sara Sálamo o Susana Abaitua, entre otros.

Y desde allí, el reportero informaba de la situación de Álex García y su petición a los medios de comunicación. "Mucho se está comentando sobre la presencia de Álex, su pareja durante 13 años, si iba a venir o si estaba de camino. Yo os puedo contar que Álex se encuentra aquí desde ayer a última hora de la tarde, llegaba justo con los restos mortales de Verónica. Me dicen que está totalmente desolado, que no se ha levantado de al lado del cuerpo de Verónica y que pretende que ninguno de los medios de comunicación podamos verle ni a la entrada ni a la salida del tanatorio", anunciaba el periodista.