Paloma Barrientos desvela en Telecinco el motivo de la muerte de Verónica Echegui: "Muy poca gente lo sabía"

Este lunes, 25 de agosto, salía a la luz una noticia que dejaba a todo el mundo en shock. La actriz Verónica Echegui fallecía el domingo, a los 42 años, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde había permanecido los últimos días ingresada. Tras el impacto inicial, algunos medios como 'El País' confirmaron que padecía cáncer.

Una enfermedad que llevó con absoluta discreción, como así se ha puesto de manifiesto este lunes en el tanatorio donde se han velado los restos mortales de la actriz. Y es que, todos sus compañeros y amigos de profesión coincidían en lo mismo: estaban en shock ante esta inesperada pérdida.

Este mismo lunes, en 'Tardear', la periodista Paloma Barrientos ha arrojado un poco más de luz sobre la enfermedad de Verónica Echegui. Una enfermedad que muy pocos conocían, pero contra la que llevaba tiempo combatiendo. Tal y como ha explicado la colaboradora de Telecinco, la actriz se encontraba en tratamiento, aunque consiguió mantener etapas en las que pudo trabajar con normalidad.

Además, Paloma Barrientos lo quiso dejar claro: "No lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienes que tener tratamiento y demás. Ella, en el proceso, hasta ahora, también ha tenido periodos en los que ha podido trabajar". Visiblemente afectada por la noticia, la periodista ha lamentado la pérdida de la que fuera protagonista de 'Yo soy la Juani'.

Muy pocos eran conocedores del estado de salud de Verónica Echegui

Asimismo ha asegurado que tan solo un círculo muy reducido eran conocedores del estado de Verónica Echegui: "Ha tenido ingresos… Muy poca gente lo sabía. Y una vez que se ha sabido, pues efectivamente coindicen determinadas cosas, parones profesionales… Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda".

Un reportero de 'Tardear' se desplazaba hasta las puertas del tanatorio de La Paz en Alcobendas (Madrid), donde durante todo el día se velaron los restos de la actriz. Según ha confirmado el periodista, aunque no se le ha podido ver, pero allí dentro se encontraba el actor Álex García, quien fuera pareja de Verónica durante más de una década. Según aseguró el reportero, no se ha separado del féretro en ningún momento desde su llegada, en la tarde del pasado domingo.

"Se encuentra completamente roto", señalan desde el programa de Telecinco. Además, explican que su deseo ahora mismo es vivir su duelo en la más estricta intimidad, sin ser captado por las cámaras. La despedida de Verónica Echegui se vivirá de la misma manera que ella vivió su enfermedad: con privacidad absoluta. El último adiós a la actriz se produce este martes, 26 de agosto, a las 11:00 horas en un acto privado al que solo acudirán sus más allegados.