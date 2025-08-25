La muerte de Verónica Echegui paraliza la televisión: del impacto de Patricia Pardo a la última hora de Javier Ruiz

La actriz Verónica Echegui ha fallecido este domingo a los 42 años de edad tras varios días ingresada en el Hospital 12 de octubre de Madrid, y la última hora de su muerte ha paralizado este lunes por la mañana varios programas de televisión. Gema López desde 'Espejo Público' en Antena 3, Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' de La 1 y Patricia Pardo en 'Vamos a ver' desde Telecinco eran los primeros en reaccionar a la trágica noticia.

La actriz, que se ganó el cariño del público en 2006 tras protagonizar la película 'Yo soy la Juani', será despedida este jueves en una ceremonia civil, mientras que sus restos mortales reposan ya en el tanatorio de La Paz en Madrid. Por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, pero habría pasado los últimos días ingresada debido a una enfermedad.

Bajo rótulo de Última hora, la repentina muerte de la actriz iba apareciendo en los televisores según se acercaba el mediodía, y 'Espejo Público' en Antena 3 ha sido de los primeros espacios en hacerse eco de la triste noticia. "Tengo que interrumpirte. Lo vas a entender, en realidad, porque es una tristísima noticia de última hora", anunciaba Gema López deteniendo en seco su entrevista con Adrián Rodríguez para anunciar la muerte de Verónica Echegui a los 42 años.

Cómo se ha vivido la repentina muerte de Verónica Echegui en las distintas cadenas

Durante la entrevista a Adrian se notifica la muerte de Verónica Echegui a los 42 años RIP pic.twitter.com/1HgZGsnawc — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 25, 2025

Después de que Lorena Vázquez confirmase desde plató la información publicada por El Mundo entre otras cabeceras, la conductora de 'Más Espejo' no ha dudado en preguntar al actor invitado si tenía relación con la fallecida. "La verdad es que no, no he tenido la oportunidad. Lo siento muchísimo y acompaño en el pésame a toda la familia", ha lamentado el actor de 'Los Serrano'.

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

"Compañeros, tenemos que ponernos serios", advertía minutos después Patricia Pardo desde 'Vamos a ver', interrumpiendo una tertulia con sus colaboradores sobre los llamados 'dragones azules' que han invadido una playa en Alicante. La conductora del matinal de Telecinco anunciaba la muerte de Verónica Echegui como una noticia "dolorosísima y muy impactante" antes de conectar con una compañera de la redacción del programa para conocer más detalles.

"Muchísimas gracias, es noticia de ultimísima hora, nos ha dejado sobrecogidos, vamos a tratar de buscar más datos", aseguraba Natalia Aultrán desde la redacción de 'Vamos a ver' mientras en la mesa de debate trataban de recomponerse. Más tarde, desde 'El club social' del programa, Patricia Dorronsoro conectaba directamente con uno de los reporteros del programa, que se había desplazado ya hasta el tanatorio de La Paz.

De igual forma, Javier Ruiz detenía la emisión de 'Mañaneros 360' en La 1 para hacerse eco de la inesperada noticia. "Una última hora nos saca totalmente de este foco. Ha fallecido la actriz Verónica Echegui a los 42 años de edad. Es información de última hora", anunciaba el presentador del matinal de TVE. Acto seguido, Alberto Herrero ampliaba los detalles desde la redacción, trasladando las condolencias a la familia de la actriz al igual que el conductor del matinal.

Si bien desde 'En boca de todos' han optado por no interrumpir los temas programados para la emisión con la noticia de última hora, David Alemán no ha dudado en dirigirse a la familia de la actriz antes de dar paso a 'Noticias Cuatro'. "Nuestro pésame a su familia y a todos los suyos. Una lástima que haya muerto tan joven", resolvía el presentador, al contrario que en 'Al Rojo Vivo' en La Sexta, donde han continuado con la mesa de debate programada para dejar el suceso en manos de 'LaSexta Noticias'.