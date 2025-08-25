Conmoción por la inesperada muerte de la actriz Verónica Echegui: "Se marcha demasiado joven"

La muerte de la actriz madrileña Verónica Echegui a los 42 años de edad ha teñido de luto el mundo del cine. Son muchos los rostros que se han quedado en shock y conmocionados por la triste pérdida de una de las intérpretes más talentosas de su generación.
Según han informado fuentes cercanas de la actriz a El País y El Mundo, Verónica Echegui falleció este domingo a los 42 años tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid por una enfermedad, que no ha trascendido.
Inmediatamente nada más saberse su muerte, son muchas las instituciones que han lamentado la pérdida de Verónica Echegui. Desde la Unión de Actores y Actrices pasando por el Festival de Málaga o los Premios Feroz.
Asimismo, uno de los primeros en mostrar su conmoción por la pérdida de Verónica Echegui ha sido el Presidente del Gobierno, a quién la propia Echegui interpeló en los Premios Goya 2022 tras ganar el premio como directora a Mejor Cortometraje por "Totem loba", un corto sobre la violencia machista. "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos", escribía Pedro Sánchez.
Otros políticos que también se han pronunciado a través de las redes sociales han sido el Ministro de Transformación Digital, Óscar López, que destacaba su "talento puro y duro" así como la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar Alegría.
Mientras que en el mundo del cine y de la cultura otros rostros que han lamentado la muerte de Verónica Echegui ha sido Miguel Ángel Muñoz. El actor aseguraba que "me impactó mucho tu trabajo en Yo soy la Juani y te admiraba mucho". "Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Que triste día hoy. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos. DEP", añade.
