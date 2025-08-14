Jaime de los Santos recibe un toque de atención por su actitud en 'Espejo Público': "No te pongas agresivo"

Óscar Puente se ha convertido este jueves, una vez más, en objeto de debate de la mesa política de 'Espejo Público', causando uno de los momentos más tensos de la emisión. Cuando el matinal de Antena 3 se disponía a comentar los tuits del ministro en plena oleada de incendios, Jaime de los Santos terminó encarándose con Zaida Cantera, llegando a recibir un serio toque de atención por sus formas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible tomaba su cuenta de X estos días para cargar directamente contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, señalándolo por continuar con sus vacaciones en Cádiz en lugar de acudir a los graves incendios del territorio. Unos ataques que la tertulia de 'Espejo Público' ha recuperado este jueves con revuelo en la mesa de colaboradores incluido.

"Vamos a Oscar Puente. En lo político, cada vez que pone esos tuits repugnantes lo que hace es polarizar. Él busca la polarización", ha comenzado subrayando Jaime de los Santos, muy crítico desde el principio con el juego del ministro en redes mientras León y otras zonas de España continúan luchando contra los estragos del fuego.

Zaida Cantero para los pies a Jaime de los Santos en la tertulia política de 'Espejo Público'

"¿Tú crees que es justo cuando había personas perdiéndolo todo, incluso la vida, que un ministro de España utilizara las redes sociales para hablar del calorcito o de dónde están unos y otros de vacaciones?", señalaba a continuación el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP antes de que Zaida Cantera tratase de intervenir para contestar a los ataques del tertuliano a los socialistas.

"El presidente del gobierno no solamente no se ha movido de su palacete vacacional, sino que tampoco ha llamado por teléfono a ninguno de los presidentes de las comunidades autónomas. El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ayer estaba frente al fuego", subrayaba Jaime de los Santos. "Deja que te de unos datos", ha advertido entonces Cantera en un intento de tomar la palabra.

"Yo también tengo muchos datos para darte a ti, Zaida", ha espetado bruscamente el popular, cortando a la socialista sin darle opción de réplica, ante lo que Zaida Cantera ha dado un golpe en la mesa. "No te pongas agresivo conmigo", señalaba entonces con gesto serio la colaboradora, plantándose contra la hostilidad del político.

"Mira, ¿me quieres dejar hablar? Me acaba de hacer una pregunta, Jaime", le subrayaba Cantero más adelante, mientras Jaime de los Santos seguía sin permitir a ninguno de los miembros de la tertulia participar en la cuestión sobre Óscar Puente. "Se ríe de los españoles", condenaba finalmente el tertuliano, reafirmándose en la férrea crítica con la que había iniciado su intervención en la mesa.