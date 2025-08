Miquel Valls objeta a Jaime de los Santos (PP) por su actitud en 'Espejo Público': "Hay que tomar medidas"

Tras la marcha de Susanna Griso, 'Espejo Público' se ha quedado en manos de Lorena García en su primer bloque y con Miquel Valls al frente de 'Más Espejo'. Y ha sido en ese segundo tramo cuando el presentador del magacín de Antena 3 ha vivido un tenso choque con Jaime de los Santos, el diputado del PP.

Todo comenzaba cuando en 'Espejo Público' analizaban el gran problema de la vivienda y cómo los trabajadores que han llegado a Baleares por el verano no tienen donde residir. "Te lo digo a ti como político, ¿cuándo los políticos os vais a sentar para solucionar este problema?", le preguntaba Miquel Valls a su compañero.

"Mira, ¿sabes qué pasa? Que estoy un poco cansado de que los periodistas habléis de los políticos como esas gentes...", le replicaba Jaime de los Santos visiblemente molesto por el comentario del presentador sustituto de Susanna Griso. Tras ello, Miquel Valls le pedía que no se enfadara con él, dado que solo le había formulado una pregunta. "No, no, si te voy a contestar. Estoy un poco cansado de que los periodistas habléis de los políticos como esos seres humanos que nacemos de vainas, que no tenemos ni puñetera idea de cuál es la realidad", insistía Jaime de los Santos ante el presentador.

"Vamos a poner las cosas en su sitio. Los buenos políticos hacemos todo lo que podemos para implementar medidas para mejorar la vida de los demás", proseguía exponiendo el diputado del PP. Tras ello, aprovechaba para poner el ejemplo de la familia de la que viene. "Mira, padre mecánico, madre modista, hermana peluquera y de una familia humilde que sigue siéndolo. Político que ha estudiado, se ha formado superiormente y que va al médico en la pública. Por tanto, vamos a poner las cosas en su sitio: los buenos políticos hacemos todo lo que podemos para implementar medidas que mejoren la vida de los demás. Hay situaciones muy complejas como la de las Baleares", añadía.

Era entonces cuando Miquel Valls repreguntaba y trataba de saber qué medidas tomaría él en el problema de la vivienda. "Con grandilocuentes titulares que pongan solamente la responsabilidad sobre los políticos creo que avanzamos lo justo. Hay que tomar medidas en todas direcciones. Respetando también los derechos de los propietarios que a veces tratamos como grandes especuladores", soltaba el político volviendo a mostrar su malestar con el presentador.

Miquel Valls, sorprendido por la actitud de Jaime de los Santos: "¿Pero a ti qué te pasa?"

Tras ello, Iñako Díaz-Guerra le recordaba que hay muchos especuladores a lo que De los Santos espetaba que "¡y periodistas chungos, malos hay en todas partes!". "¿Pero a ti qué te pasa hoy?", se preguntaba Miquel Valls al ver la actitud de su colaborador. "No nos estamos dando cuenta, como sociedad, del daño que hacemos a la democracia cuando permanentemente atacamos a la política como si fuera la responsable de todo lo malo", insistía el colaborador de 'Espejo Público'.

"Jaime, solo te he preguntado por una pregunta muy genérica y tú me has contestado como si te hubieras sentido atacado personalmente, no entiendo muy bien por qué", le replicaba Miquel Valls sin entender nada de lo que había sucedido. "Como político me veo en la obligación de defender a la clase política que en la mayoría de los casos son gente honrada", volvía a repetir De los Santos.

Finalmente, cuando Miquel Valls iba a despedir a sus compañeros se dirigía a Jaime de los Santos para saber si ya se le había pasado su cabreo. "Buen fin de semana, querido. ¿Has estado bien? Mi pregunta te ha cabreado, ¿se te ha pasado? Eres así impulsivo", comentaba con sorna el presentador. "Tú nunca me cabreas. El problema que yo veo es que estamos haciendo un flaco favor a la democracia si nos cargamos todo el sistema político. Hay que ser ultraexigentes con nuestra función y a los que lo hagamos mal sacadnos de la cosa pública, pero hay que dar las gracias, y así no me las doy a mí mismo, que en cientos y cientos de municipios en este país los políticos hacen mucho por sus vecinos sin cobrar un céntimo", volvía a recalcar el diputado del PP.