El palo sin rodeos de Susanna Griso a Óscar Puente por su señalamiento directo a 'Espejo Público'

Como cada mañana, 'Espejo Público' dedicó gran parte de su emisión de este lunes a la actualidad política, sin esperar que un miembro del gobierno de Pedro Sánchez estuviese siguiendo el programa en tiempo real para contestarles. Susanna Griso y su equipo hicieron un repaso de la actividad en redes de Óscar Puentes sin saber que el ministro les lanzaría una réplica minutos más tarde, a lo que la presentadora no dudó en contestar de vuelta.

El matinal de Antena 3 desgranó este lunes la constante actividad del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en la plataforma X, donde suele responder a las dudas de los usuarios y todo tipo de quejas. Y nada más ver la radiografía de 'Espejo Público', que lo describió como "la furia de las redes" por sus más de 50.000 publicaciones, Puente no dudó en señalar al programa.

Susanna Griso increpa a Óscar Puente por su dardo a 'Espejo Público': Está un poco aburrido"

"Siempre me tienen en sus oraciones y me indican el camino a seguir", escribió el ministro con una imagen de Susanna Griso durante la emisión de este lunes. Y el equipo del magacín no tardó en recoger la respuesta del diputado, haciendo que la presentadora pusiese en pausa los contenidos de 'Más Espejo' para analizar lo sucedido. "Ojo, porque Óscar Puente nos ve y nos responde de manera casi automática", advirtió la periodista.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

Fue entonces cuando el matinal mostró en pantalla la publicación del ministro mientras la comunicadora no daba crédito a la rapidez con la que se había pronunciado. "Cuando les he dicho que nos monitorizaba… Hombre, ministro, la próxima vez, una captura de mi cara con los ojos abiertos", increpó la presentadora, quejándose de la desafortunada imagen con la que Puente acompañó su mensaje.

"Así ha reaccionado el ministro a lo que hemos comentado sobre su actividad en las redes sociales. Bueno, no sé quién sigue a quién, pero la situación es que está un poco aburrido en casa", señaló con sorna Susanna Griso con la risa cómplice de sus colaboradores. Y no dudó en lanzar un último recado al ministro, que se encuentra de baja por paternidad. "Hay que preparar más biberones y cambiar más pañales, porque esta baja paternal está dando para un tuiteo masivo", añadió la presentadora.