Los 10 mejores estrenos para ver en Movistar Plus este mes de junio: del final de 'El Inmortal' al documental de Rocío Jurado

Movistar Plus se apunta a la fiesta del comienzo del verano con un buen puñado de nuevos títulos que incorporar a su ya bien nutrido catálogo. Es verdad que este mes no llega una gran cantidad de series, y destaca más en el terreno de las películas. Pero no vamos a mirar el diente a caballo regalado, ¿verdad? Sobre todo porque entre esas series nos llega el documental definitivo sobre Rocío Jurado, con el título de 'La más grande', y además con el apoyo de su hija Rocío Carrasco. Faltaba una pieza audiovisual que recogiera toda la carrera de la artista española, y Movistar nos la trae este mes de junio.

También nos llega el esperado final de la serie 'El inmortal', protagonizada por Alejandro García (que ya no quiere llamarse Álex, como contó en una entrevista para la Cadena SER), y que promete un desenlace de infarto. O la serie británica 'Dear England', con el fútbol como tema central, y Joseph Fiennes de protagonista.

En el terreno de las películas, podremos disfrutar de clásicos modernos como 'Wicked' (que, hasta ahora, solo estaba disponible en SkyShowtime); la polémica 'Pillion', con una relación de dominación entre un hombre y un chico más joven; el final de la saga 'Ahora me ves' o la española 'El fantasma de mi mujer', protagonizada por Javier Rey.

Estrenos de series

Dear England

Sinopsis: Inglaterra, cuna del fútbol, arrastra décadas de derrotas que pesan como una losa nacional. Cuando Gareth Southgate (un hombre marcado por el error más doloroso de su carrera) asume el liderazgo del equipo, se enfrenta a un reto que va más allá del césped: reconstruir la identidad emocional de toda una selección. Lejos de imponer autoridad, Southgate propone algo radical en el mundo del deporte de élite: mirar hacia dentro. Afrontar los miedos, sanar las heridas y cambiar la cultura del vestuario. Pero en un país obsesionado con ganar, ¿hay espacio para la vulnerabilidad?

Drama deportivo que explora la transformación de la selección inglesa de fútbol bajo el liderazgo de Gareth Southgate. Una historia más allá del deporte, que habla sobre el trauma, el liderazgo y la redención colectiva, y que convierte un relato futbolístico en una reflexión íntima sobre la masculinidad. La revolución silenciosa de un hombre tranquilo que demostró que para ganar había que aprender a no tener miedo a perder. Adaptación de la obra teatral de James Graham, la serie está protagonizada por Joseph Fiennes ('El cuento de la criada'), como Gareth Southgate; Jodie Whittaker ('Doctor Who'), como Pippa Grange, la psicóloga deportiva clave en el cambio de mentalidad del grupo, y Jason Watkins ('The Crown'), como Greg Dyke, figura institucional de la Federación Inglesa que encarna la presión mediática y política.

"No es una historia sobre fútbol, es una historia sobre cómo afrontamos el fracaso y lo que eso revela de nosotros como sociedad", comentó James Graham durante la presentación de la serie.

Fecha de estreno: 5 de junio

El inmortal (Temporada final)

Sinopsis: 2004. José Antonio lleva años fuera del narcotráfico, centrado en su hija y su familia. La Rubia dirige ahora la banda, que ha crecido exponencialmente, con nuevos métodos y socios. Todo se tambalea cuando un soplo pone a la policía tras un gran cargamento y apunta también a José Antonio. Comienzan los cinco peores días de la banda, en los que tendrán que enfrentarse a sus peores fantasmas y a decisiones que cambiarán todo para siempre.

Vuelve 'El Inmortal' con su tercera y final temporada. Una de las series más interesantes de Movistar Plus. Alejandro García y Teresa Riott lideran un reparto en el que repiten Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro. Creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, tendremos seis episodios de unos 50 minutos cada uno para llegar al final de la historia. En los nuevos episodios, la Rubia (Teresa Riott) asume el control y se pone al mando de los Miami. Esta última temporada, frenética y condensada en solo cinco días, desarrolla varias tramas en paralelo que se entrelazan hasta confluir en una única historia.

"Yo siento que hablar de personajes buenos y malos en esta serie no existe, son seres humanos y las circunstancias que ellos viven. Esta tercera temporada es muy fuerte, muy intensa y todo pasa muy rápido. Los personajes llegan a límites muy interesantes de interpretar", contó Irene Esser en una entrevista para Vanity Fair.

Fecha de estreno: 11 de junio

La más grande

Sinopsis: 'La más grande' es el documental definitivo de un artista excepcional que evoluciona como artista y como mujer, desafiando los límites impuestos, construyendo su propia identidad y que se convirtió en símbolo y espejo de la evolución de un país.

Una serie documental de cuatro episodios dirigida por Alexis Morante ('Bisbal'). Rocío jurado rompió los estereotipos de la folclórica clásica para ser una mujer moderna, libre y reivindicativa. Más allá del brillo del escenario, era una mujer que tenía el deseo profundo de amar y formar una familia que diera sentido a toda una vida. El 1 de junio de 2006 moría la mujer y nació el mito, dejando un legado musical imborrable. Cuando se cumplen veinte años de su fallecimiento, Movistar Plus estrena la serie documental original definitiva sobre La más grande, referente de varias generaciones e icono cultural tanto en España como internacionalmente.

Su devoción por la Virgen de Regla, las letras de sus canciones, su inolvidable y moderno vestuario que se alejaba de las tradicionales batas de cola de la época, su transgresión y valentía, su feminismo, la dualidad entre la artista (Jurado) y la mujer de casa (Mohedano), sus historias de amor, su relación con la prensa y su enfermedad y muerte, son los temas sobre los que se construye 'La más grande', el documental definitivo de una de las artistas más grandes de este país. 'La más grande' cuenta con la participación y el apoyo constante de su hija, Rocío Carrasco, que ha aportado material personal de archivo inédito: fotos, vídeos, grabaciones de actuaciones en directo e incluso una autobiografía no publicada, que abarca desde su infancia hasta los años 90.

Fecha de estreno: 25 de junio

Estrenos de películas

Ahora me ves 3

Sinopsis: los Cuatro Jinetes salen de su retiro para realizar su misión más arriesgada: unir fuerzas con una nueva generación de magos para desenmascarar a Veronika Vanderberg, una heredera de diamantes y blanqueadora de dinero para criminales, perpetrando el asalto al legendario Diamante Corazón.

La popular franquicia de ilusionismo y misterio regresa con una tercera entrega que reúne de nuevo a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco y Morgan Freeman como los Cuatro Jinetes, junto a una nueva generación de magos interpretados por Justice Smith y Ariana Greenblatt. Todos ellos deberán unirse para enfrentarse a una temible heredera de diamantes, encarnada por Rosamund Pike, en una misión que gira en torno al robo del legendario Diamante Corazón, la joya más valiosa jamás creada. Acción, misterio y espectaculares trucos de magia se combinan en el atraco más ambicioso y arriesgado de la saga.

Fecha de estreno: 5 de junio

Sonic 3: La película

Sinopsis: Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

Aún tenemos pesadillas con el primer diseño de Sonic para su debut en la gran pantalla. Fue tal el shock, y sobre todo, el hate en internet, que desde la productora se vieron obligados a cambiarlo por completo. Salimos ganando los fans, los espectadores y la propia película. Lástima que se estrenara justo al comienzo de la pandemia, porque ‘Sonic’ funciona como un tiro. Es divertida, ingeniosa, y encima es buena. Con un Jim Carrey desatadísimo. La segunda fue un éxito, al igual que esta tercera entrega, que cuenta con Keanu Reeves poniendo voz a Shadow, un nuevo enemigo de la pandilla.

Cine familiar perfecto del que cada vez hay menos. Sí, es una franquicia, pero a diferencia de otras, tiene corazón, tiene alma. Y el buen hacer del propio Carrey o James Mardsen hacen elevar el conjunto muy por encima de la media.

Fecha de estreno: 11 de junio

Keeper

Sinopsis: Una pareja, para celebrar su aniversario, hace una escapada romántica de fin de semana a una cabaña aislada. Cuando Malcolm (Sutherland) regresa repentinamente a la ciudad, Liz (Maslany) se encuentra aislada y en presencia de un mal indescriptible que desvela los horripilantes secretos de la cabaña.

Thriller de terror psicológico protagonizado por Tatiana Maslany ('Orphan Black') sobre una pareja, Liz y Malcolm, que celebra su aniversario en una cabaña aislada. Lo que prometía ser un romántico retiro se convierte en una pesadilla cuando Malcolm debe ausentarse inesperadamente, dejando a Liz enfrentarse sola a una presencia maligna. Inspirada en el cuento de 'Hansel y Gretel' y dirigida por Osgood Perkins ('Longlegs'), la película combina atmósferas claustrofóbicas con rituales y simbolismos folclóricos.

Fecha de estreno: 18 de junio

El fantasma de mi mujer

Sinopsis: Fernando vive un matrimonio tranquilo con María mientras tiene un lío con Julia. Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María. Un accidente, vamos, que no quería matarla, pero que necesita ayuda para deshacerse del cadáver. Desbordado por los acontecimientos, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que le entra una llamada de... ¿María? Desde ese momento, Fernando cree escuchar e incluso ver a su mujer a todas horas y en todas partes. ¿Es el infierno de la culpa... o existe otra explicación?

Comedia española de enredo protagonizada por Javier Rey ('Fariña'), Loreto Mauleón ('Patria') y María Hervás ('El inmortal'). Fernando mantiene una vida aparentemente estable mientras sostiene una relación con su amante Julia, hasta que esta le confiesa haber atropellado accidentalmente a su esposa. A partir de ahí, la película encadena equívocos, secretos y situaciones cada vez más difíciles de manejar mezclando humor negro, lío sentimental y un toque sobrenatural. Dirige María Ripoll ('Ahora o nunca').

"Siempre miro hacia delante, lo que he conseguido ya lo tengo, ya lo he vivido. No suelo revivir los éxitos ni enquistarme en los trabajos que no fueron del todo bien. Hay que planear y trabajar lo que viene, que pienso que siempre es mejor, se trata de una cuestión motivacional. Lo siento así en la vida y en la profesión", admitió Javier Rey en una entrevista para Fotogramas.

Fecha de estreno: 21 de junio

Blue Moon

Sinopsis: En la noche del 31 de marzo de 1943, el legendario letrista Lorenz Hart se enfrenta a su dañada autoestima en el bar Sardi mientras su antiguo compañero creativo Richard Rodgers acoge la noche inaugural de su exitoso musical "¡Oklahoma!". Antes de que la noche acabe, Hart se habrá enfrentado tanto a un mundo que ya no valora su talento como a la aparente imposibilidad del amor.

Ethan Hawke ganó el Oso de Plata en Berlín 2025 por su interpretación en este drama biográfico dirigido por Richard Linklater ('Boyhood'), centrado en la figura del compositor estadounidense Lorenz Hart. La película se sitúa siete meses antes de su muerte, durante el estreno de '¡Oklahoma!', el primer musical de Richard Rodgers sin Hart, cuando el músico atraviesa uno de sus momentos más oscuros, marcado por la soledad y una profunda crisis personal. Rodada casi en tiempo real y sostenida por un brillante diálogo, 'Blue Moon' explora temas como el alcoholismo, la depresión, el fracaso y la devastadora soledad. Completan el reparto Margaret Qualley, Andrew Scott y Bobby Cannavale.

Fecha de estreno: 26 de junio

Pillion

Sinopsis: Colin, un hombre introvertido, se queda prendado de Ray, el carismático y atractivo líder de una banda de moteros que le toma como sumiso, dinamitando su rutina y cambiándole la vida.

Premiada en Cannes y Mejor Film Independiente Británico 2025, 'Pillion' es una audaz comedia dramática queer sobre deseo, poder y autodescubrimiento. Harry Melling ('Gambito de dama') fue reconocido en la Seminci por su interpretación de Colin, un joven tímido que conoce a Ray, el carismático motero al que da vida Alexander Skarsgård ('Succession') y que lo introduce en el ‘BDSM’. Escrita y dirigida por Harry Lighton ('Wren Boys'), adapta 'Box Hill' y mezcla romance, sexo, humor y cultura biker sin moralismos.

Fecha de estreno: 27 de junio

Wicked

Sinopsis: Ambientada en la Tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas. Elphaba es una joven incomprendida por su inusual color verde que aún no ha descubierto su verdadero poder. Glinda es una popular joven marcada por sus privilegios y su ambición que aún no ha descubierto su verdadera pasión. Las dos se conocen como estudiantes de la Universidad Shiz, en la fantástica Tierra de Oz, y forjan una insólita pero profunda amistad.

Es imposible no haber visto alguno de los memes en torno a esta película, siempre protagonizados por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Como también es imposible no haber escuchado 'Defying gravity' o 'Popular'. Las redes se llenaron de bailes con las mismas canciones, o escenas de la película. Consiguió recaudar cerca de 800 millones en taquilla, aunque la segunda entrega no estuvo a la altura esperada. Un evento canónico sin precedentes. Quizá no se llevó ningún gran premio, pero consiguió trascender a la cultura popular. Y merecidamente, porque la película es como un parque de atracciones para los amantes de los musicales.

Fecha de estreno: 30 de junio

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