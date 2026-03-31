Quién es quién en 'Si es martes, es asesinato': Conoce a los personajes de la nueva serie de Disney+

'Si es martes, es asesinato', la nueva serie de uno de los creadores de 'Los misterios de Laura' al más puro estilo Ágatha Cristie se ha estrenado este martes en Disney+ con el lanzamiento de sus siete episodios.

La serie, producida en colaboración con el grupo LAZONA ('Ocho apellidos vascos'), está creada por Carlos Vila (responsable de 'Los misterios de Laura', primera serie española en ser adaptada en Estados Unidos) y dirigida por Salvador Calvo (ganador del Goya a mejor director por 'Adú' y director de '1898. Los últimos de Filipinas', 'Valle de Sombras', 'La Fiera') junto con Abigail Schaaff ('El Ministerio del Tiempo').

'Si es martes, es asesinato' está rodada enteramente en Lisboa con algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como telón de fondo. La serie original de Disney+ está protagonizada por Álex García ('Antidisturbios', 'El Inmortal', 'La Novia'), Inma Cuesta ('Arde Madrid', 'La Novia', '3 bodas de más', 'La voz dormida'), Ana Wagener (ganadora del Goya a Mejor Actriz Protagonista por 'La voz dormida'; 'Te estoy amando locamente', 'Contratiempo', 'El Inocente') y Biel Montoro ('Mano de Hierro', 'Diecisiete').

El reparto lo completan Pedro Casablanc ('B, la película', 'Los Farad', 'Mar de plástico', 'Extraña forma de vida'), Luisa Gavasa (ganadora del premio Goya a mejor actriz de reparto por 'La Novia'), Carmen Ruiz ('Mi gran noche'), Belén López ('Adú', 'Berlín'), Saida Benzal ('Menudas piezas'), Gorka Lasaosa ('Narcos: México'), Xavi Lite, Carla Campra, Mia Zafra, Raquel Pérez, Álvaro de Juana y Sonia Castelo. Además, la serie cuenta con talento portugués también en su reparto con Paulo Pires y Adriano Carvalho, entre otros.

Sinopsis de 'Si es martes, es asesinato'

'Si es martes, es asesinato' narra la historia de un variado grupo de turistas españoles en un viaje organizado a Lisboa, donde un hotel decadente y varios secretos ocultos, marcarán una semana de vacaciones muy lejos de lo previsto. Cuando uno de los viajeros aparece muerto al día siguiente de su llegada, otros cuatro, amantes de los misterios y las novelas policiacas, deciden ponerse a investigar quién podría ser el responsable... incluso si se tratara de alguien dentro del propio grupo.

A medida que avanzan en sus pesquisas, deberán enfrentarse a la policía local, a un sinfín de sospechosos, a la amenaza de ser expulsados del viaje y a sus propios secretos, mientras el tiempo corre en su contra antes de tener que abandonar la ciudad.

Conoce a los personajes de la serie

Inma Cuesta es Alicia

Alicia es una mujer seca, directa y aparentemente imperturbable, como si nada le importara o no tuviera nada que perder. Su actitud desconcierta: puede pasar de la ausencia más fría a una implicación inesperada, siempre protegiendo con celo su vida privada.

Hermética, poco expresiva y nada sociable, no encaja en absoluto en un viaje organizado lleno de desconocidos. Solo hay algo que parece que la logra ablandar: los fados que escucha en Lisboa. Porque bajo su silencio hay una historia que aún no está dispuesta a contar.

Ana Wagener es Pura

Pura es una mujer canaria de mediana edad entregada por completo a su familia. Nadie adivinaría su gran pasión: el true crime, asesinatos macabros, traiciones familiares, criminales aparentemente normales que esconden monstruos. Lo que la atrapa es entender hasta dónde puede llegar la mente humana.

Cercana, habladora y profundamente empática, Pura conecta con todo el mundo. Confía con facilidad y siempre ve lo mejor en los demás, lo que la hace tan entrañable como vulnerable. Su sonrisa eterna y su instinto maternal inspiran una confianza inmediata: nadie la ve como una amenaza, todos acaban abriéndose con ella. Incluso quienes no deberían. Porque Pura esconde un secreto.

Biel Montoro es Daniel

Daniel es un adolescente con Asperger obsesionado con el crimen. Su habitación está llena de reconstrucciones de asesinatos históricos, recortes de prensa y libros de detectives: ha estudiado a los mejores investigadores —reales y ficticios— y sueña con convertirse en uno de ellos. Cuando sus padres lo arrastran a un viaje organizado a Lisboa para sacarlo de su rutina, Daniel lo vive como una amenaza.

Sincero hasta el extremo, literal y transparente, no entiende ironías ni dobles sentidos, una dificultad clave para alguien que quiere dedicarse a resolver crímenes, donde todo el mundo miente y cada gesto cuenta. Para Daniel, este viaje no es solo una aventura inesperada: es la oportunidad de demostrar que está hecho para la criminología, la carrera que quiere estudiar contra el deseo de sus padres. Y para lograrlo, tiene un plan.

Álex García es Fabio

Fabio es carismático, seguro de sí mismo y dueño de una labia demoledora. Sabe leer a las personas y decir exactamente lo que quieren oír, lo que hace casi imposible saber cuándo está diciendo la verdad. Reconocer mentiras es su especialidad. No en vano, él mismo es un experto en mentir. Vanidoso, irónico y sarcástico por naturaleza, Fabio puede resultar irritante… pero nunca antipático.

Su humor afilado es un arma y también un escudo. Alicia lo detecta desde el primer momento; Pura y Daniel, en cambio, se convierten en blancos fáciles para sus burlas. Bajo esa fachada brillante se intuye algo más: un tipo que sabe frenar a tiempo, que esconde su soledad tras el ingenio y que, casi sin darse cuenta, empieza a disfrutar formando parte del grupo. Aunque ni siquiera ese sea su verdadero nombre. Porque Fabio no se llama Fabio.

Carmen Ruiz es Cristina

Cristina es la organizadora del viaje a Lisboa. La noche anterior a la salida descubre a su marido con otra, y el viaje la sorprende en plena tormenta emocional. Por fuera intenta mantener el control; por dentro es una bomba de relojería. Perfeccionista, rígida y enemiga declarada de las sorpresas, Julia necesita que todo salga según lo previsto. Pero este viaje no deja de torcerse, poniendo a prueba su capacidad para sostener el orden… y para no estallar.