Pedro Ruiz se hace eco de lo que todos decían sobre la actriz Verónica Echegui después de su muerte

Este lunes, 25 de agosto, el mundo de la interpretación se vestía de luto tras conocerse el fallecimiento de una de nuestras actrices más queridas. Verónica Echegui moría el pasado domingo a los 42 años a causa de un cáncer y tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Desde que se conoció la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias de sus muchos amigos y compañeros de profesión. Y también de personas anónimas que han lamentado profundamente esta prematura pérdida. Uno de los últimos en manifestar su pesar ha sido el periodista Pedro Ruiz.

A través de su perfil de X, donde es muy activo, el presentador se ha pronunciado sobre el fallecimiento de la actriz. "Como todos, me he quedado impresionado por la muerte de Verónica Echegui", comienza reconociendo Pedro Ruiz, visiblemente afectado por la noticia.

Acto seguido, el periodista hace hincapié en los muchos valores de la intérprete. "Aparte de su probadísimo talento, siempre que he coincidido con ella he apreciado en ella sencillez y personalidad", concluye en tuit. Esto es algo en lo que coinciden todos los que tuvieron la oportunidad de conocerla.

Como todos, me he quedado impresionado por la muerte de Verónica Echegui. Aparte de su probadísimo talento, siempre que he coincidido con ella he apreciado en ella sencillez y personalidad.

PAZ — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 26, 2025

Muy pocos eran conocedores del estado de Verónica Echegui

Este lunes, en 'Tardear', Paloma Barrientos ha arrojado algo más de luz a la noticia que ha impactado a todos. Al parecer, la actriz llevaba tiempo en tratamiento contra el cáncer, algo que ella llevó con absoluta discreción. "No lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienes que tener tratamiento y demás. Ella, en el proceso, hasta ahora, también ha tenido periodos en los que ha podido trabajar", explicó la periodista en el programa de Telecinco.

Además, aseguró en que muy poca gente conocía del verdadero estado de salud de Verónica Echegui: "Ha tenido ingresos… Muy poca gente lo sabía. Y una vez que se ha sabido, pues efectivamente coinciden en determinadas cosas, parones profesionales… Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda".