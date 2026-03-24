Rosa Villacastín sentencia con toda contundencia el dardo de Marc Giró que enfadó a Susanna Griso

La reflexión de Marc Giró en 'Lo de Évole' sobre el giro que han sufrido los formatos matinales a programas espectácuo ha puesto a 'El programa de AR' y 'Espejo Público' en el punto de mira. Si bien Susanna Griso contestó de forma directa al último fichaje de Atresmedia después de que este se refiriese a "los programas de las mañanas", hay quién ha aplaudido la crítica del presentador. Sin ir más lejos, Rosa Villacastín ha tomado sus redes sociales para suscribir las palabras del catalán en contra del magacín de Antena 3.

"Con Esperanza Aguirre me pasa lo mismo que con Isabel Díaz Ayuso, que me parece que hemos perdido a grandes presentadoras de televisión de magacín de mañana. Creo que serían más felices dedicándose al mundo del espectáculo y no al de la política", señaló el presentador de 'Cara al show' durante su encuentro con Jordi Évole previo a su desembarco en La Sexta.

Rosa Villacastín suscribe la firme crítica de Marc Giró a Susanna Griso y Ana Rosa Quintana por su "propaganda política" en las mañanas

"Igual es que las presentadoras de los magacines de mañana podrían haber sido grandes políticas", añadió el conductor de 'Lo de Évole'. "Probablemente, pues mira, no te digo yo que no", señaló Marc Giró coincidiendo con su compañero. Una comparación que no sentó demasiado bien a Susanna Griso y la cual Rosa Villacastín no ha dudado en suscribir a través de su cuenta de X compartiendo un crítica de un usuario de X a 'Espejo Público' por su "propaganda política".

Marc Giró tiene toda la razón. Los programas de la mañana, en concreto el de Susanna Griso y el de Ana Rosa Quintana, ya no son programas informativos. Son programas espectáculo inundados de propaganda política grosera. Por muy digna que se ponga La Griso

pic.twitter.com/HOneUuJMCo — Javier García (@JavierGarcia1) March 24, 2026

"Marc Giró tiene toda la razón. Los programas de la mañana, en concreto el de Susanna Griso y el de Ana Rosa Quintana, ya no son programas informativos. Son programas espectáculo inundados de propaganda política grosera. Por muy digna que se ponga La Griso", se puede leer en la publicación que la veterana periodista de TVE ha reposteado para sus seguidores, dejando clara su postura sobre la oferta de infoentretenimiento actual en Telecinco y Antena 3.

En el post se recoge además la sonada reacción de Griso a las palabras de Marc Giró, a quién no dudó en dirigirse este lunes desde el plató de 'Espejo Público'. "Primero, yo no creo que este sea un programa de espectáculo, es un programa informativo. Si a Marc Giró le gusta Esperanza Aguirre más que una servidora, porque no quiero hablar de otras presentadoras, que se lo haga mirar", señaló la presentadora visiblemente molesta por las palabras del comunicador.

"Creo que no es nuestra función. Yo no aspiro a ser política ni a dedicarme a la política; lo que hago es un análisis bastante más crítico del que puede hacer él con Begoña Gómez", añadió Susanna Griso lanzando un dardo a Giró por su "sesgo político" personal con la izquierda española. "Con cariño, Marc, que tú sabes que empezaste en este programa y fue tu primera experiencia televisiva… y feliz de habértela dado", terminaba señalando la comunicadora.