El comunicado de Marc Giró que está haciendo mucho ruido: el verdadero significado de sus "disculpas" a la prensa

Antes de la llegada inminente de su nuevo programa en La Sexta, 'Cara al show', Marc Giró ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir un impactante vídeo en redes sociales. En él, el comunicador catalán pide "perdón" a la prensa por, según él, perder "los nervios" hace unos días. Pero, ¿qué hay detrás de este vídeo?

"Hace días que quería hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas", empieza diciendo Marc Giró mirando a cámara, muy serio. Acto seguido pronuncia unas palabras que no han dejado indiferente a nadie: "No me siento muy a gusto con lo que pasó el otro día cuando perdí los nervios, no estoy en paz con la cara que mostré ante la prensa".

"Toda la gente de mi entorno me recomienda que no haga ningún vídeo, que no le dé importancia, que lo deje pasar, que no diga nada. Pero yo, personalmente, no estoy en paz conmigo mismo", confiesa el cómico, sin explicar exactamente qué es lo que sucedió para que tenga que disculparse, pero él no duda en entonar el mea culpa: "Es verdad, me he equivocado. Tenéis razón, absolutamente. Gracias por decírmelo y voy a intentar aprender a controlar mi ira".

Marc Giró emula a Rosalía con su perdón a la prensa

Además, deja claro que "este vídeo no lo hago por los haters, no lo hago para ellos. Lo hago al revés, para la gente que siempre está ahí. Os quiero dar las gracias, por siempre estar ahí, aunque a veces me convierta en un auténtico monstruo", sentencia Marc Giró en el vídeo compartido por las redes sociales de su nuevo programa.

Sin embargo, todo forma parte de una estrategia de marketing. Y es que, muchos usuarios de X se han percatado de que este vídeo es muy similar al que publicó hace unos días Rosalía, incluso con el mismo fondo y las mismas palabras usadas por nuestra artista más internacional, quien también quiso disculparse por sus palabras sobre Pablo Picasso.

"Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas, porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso", comentó Rosalía. Las mimas palabras que ahora ha utilizado Marc Giró. De esta forma, el presentador ha aprovechado para promocionar 'Cara al show', el cual todavía no tiene fecha de estreno, aunque todo apunta que será después de Semana Santa.