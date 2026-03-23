Marc Giró señala a Jordi Évole el monólogo de 'Late Xou' sobre los "fachas" que RTVE censuró

Marc Giró ha protagonizado este domingo una doble entrega de 'Lo de Évole' en La Sexta. En su charla con Jordi Évole, Marc Giró ha revelado cuál fue uno de los principales motivos que le hizo fichar por Atresmedia y abandonar RTVE. Y ha sido entonces cuando ha salido la conversación de lo plural que es el grupo de Antena 3 y La Sexta.

"¿Tu sabes que a ti, a mi y a Paco Marhuenda nos paga la misma persona, ¿qué te parece?", le cuestionaba al respecto Jordi Évole. "Yo le pido a Dios que por favor, socialdemocracia. Hemos perdido cinco años con la gente diciendo esto no es fascismo, igual que lo del genocidio, hombre que no es. Era un genocidio pero total y es fascismo literal y está por todas partes", contestaba Giró.

"Lo del fascismo es como lo que te decía tu madre de que si metes los dedos ahí te vas a picar pues esto es igual, yo les digo está ahí el fascismo como metas los dedos, al final la gente se va a calcinar. El fascismo está por todas partes, está institucionalizándose. La mierda está, no la cojamos con la mano", añadía al respecto.

Tras escucharle, Jordi Évole le comentaba como él se ha convertido en una voz clave para el antifascismo. "Tu has hecho monólogos en TVE que se viralizaban de la hostia", le decía el presentador de La Sexta. Era entonces cuando Marc Giró aprovechaba para contarle a su compañero lo que le pasó con un monólogo en 'Late Xou'.

"Yo en TVE tuve un monólogo que acababa yo diciendo de hacer un musical cantando facha, facha, facha. Pero en la versión original me paraban las locas cabareteras y me decían por favor que horror y que les parecía horrible el monólogo y en la versión original yo cogía y le disparaba a una. Y fui llamado a un cónclave en RTVE porque les parecía excesivo", empezaba rememorando. "Y al final llegamos a la conclusión de quitarlo porque no queríamos acabar matando a alguien por decir que lo de ser facha acaba en disparar", añadía.

"Pero yo si creo que una de las características de lo fascista y lo facha es que no podemos hablar y no nos deja hablar realmente de lo que nos preocupa", proseguía diciendo Marc. "¿Pero por qué no nos dejan hablar?", le preguntaba Évole. "Porque lo invade todo. Porque el fascio es narcisista. Y luego el fascismo siempre acaba en violencia, acaba sacando la pistola y disparando y lo hemos visto en Minneapolis. El fascismo acaba así y todo lo demás es mentira", sentenciaba al respecto.

Marc Giró deja claro por qué es de izquierdas y lucha contra el fascismo

En plena charla con Jordi Évole mientras se confecciona un traje, Marc Giró no duda en decir por qué el es de izquierdas y lo que busca ante los que le critican porque sea de izquierdas y a la vez se presente como alguien con pudientes.

"Como yo sé lo que es tener la suerte de nacer en democracia, de tener una buena vida, de clase trabajadora sin grandes lujos pero sin grandes miserias, una vida con una familia económicamente estable, como he tenido una buena vida, esa buena vida la quiero para el resto. Eso es ser de izquierdas. Y me da igual que esa persona esté aquí, que esté en Kenia, en Badalona y venga de donde venga", defendía el presentador.

Más adelante, en pleno desayuno, Marc Giró no duda en reflexionar sobre el clima político y social actual, defendiendo la complejidad frente a los discursos simplificados. "Yo entiendo que lo de ser progresista y de izquierdas es agotador. Entiendo a la gente que se hace facha, de ultraderecha o derecha porque es comodísimo. Las manzanas son manzanas, las peras son peras y de aquí para aquí es lo tuyo, tanto tienes tanto vales. Eso relaja muchísimo. Pero las cosas no funcionan así", recalcaba.

"Lo que yo me pregunto es ¿dónde está la gente de derechas? Porque ahora todo es ultraderecha. Yo entiendo que te hagas conservador o de derechas porque prometen que tu conserves tu patrimonio. Con esos se puede hablar, pero luego está la ultraderecha. Yo lo que tengo miedo es que la ultraderecha lo que tiene es que acaba en destrucción. Por eso, la combinación para ganar votos de partidos que eran de Estado y de derechas y con unas ideas económicas que difieren de las mías, pero esa alianza con la ultraderecha es aliarse con la destrucción", sentenciaba.