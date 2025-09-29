Rosa Villacastín reprueba con tal contundencia este instante de Ayuso con Ana Rosa: "Recibirá su castigo"

Isabel Díaz Ayuso ha regresado este lunes a 'El programa de Ana Rosa' y de nuevo algunas de sus declaraciones están trayendo mucha cola. Una de las que no se ha quedado callada tras escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido Rosa Villacastín.

Si hay una respuesta de Ayuso a Ana Rosa que está siendo muy criticada es cuando la política madrileña no ha tenido reparos en comparar el genocidio en Gaza con el furor por Fernando Alonso en la Fórmula 1. "Genocidio fue Ruanda, Bosnia... Es decir, nos hemos puesto todos a hablar de esto como cuando Fernando Alonso competía -bueno, que sigue compitiendo-, pero siempre que estaban las carreras de Fernando Alonso todos sabíamos de neumáticos de lluvia", aseguraba.

Más información Javier Ruiz sentencia la entrevista de Ana Rosa con Ayuso por este momento que se ha visto en Telecinco

"De repente todo el mundo sabía de Fórmula 1, porque Fernando Alonso nos llevó a la ilusión de la Fórmula 1. Entonces, se puso como deporte de moda y todo el mundo el domingo le decía lo que tenía que hacer. O sea, todo el mundo sabe de todo, de derecho internacional, de fronteras... Se pone a hablar de un conflicto que vamos a pagar por mucho tiempo, por cierto", proseguía diciendo Ayuso en las declaraciones que han llevado a que Rosa Villacastín no se haya podido contener.

Así, la periodista no dudaba en contestar al mensaje de Óscar López, ministro de Transformación Digital y secretario general del PSM, que decía no tener palabras tras ver como Díaz Ayuso había frivolizado con el genocidio en Gaza comparándolo con los neumáticos de lluvia de Fernando Alonso. "Como bien dijo el juez Castro está de psiquiátrico, con todos mis respetos por quienes están en estos centros, pero ninguno representando a los madrileños", escribía Villacastín en su cuenta de "X".

Como bien dijo el juez Castro está de psiquiátrico, con todo mis respetos por quienes están en estos centros, pero ninguno representando a los madrileños. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) September 29, 2025

En otro tuit respondiendo a otro usuario que condenaba las palabras de Díaz Ayuso sobre el genocidio, Rosa Villacastín iba más allá. "Ayuso escupe odio. Recibirá su castigo, de aquí nadie se va libre de culpa. Como presidenta de la CAM debe saber que en la mayoría de restaurantes, tiendas, residencias de Madrid sus trabajadores son de otros países. Para ella solo los ricos tienen derecho a estar en España", recalcaba.

Ayuso escupe odio. Recibirá su castigo, de aquí nadie se va libre de culpa. Como presidenta de la CAM debe saber que en la mayoría de restaurantes, tiendas, residencias de Madrid sus trabajadores de otros países. Para ella solo los ricos tienen derecho a estar en España. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) September 29, 2025

Además, Rosa Villacastín también compartía con un retuit el mensaje de otro usuario que no dudaba en señalar como Isabel Díaz Ayuso se pasea por el platí de 'El programa de Ana Rosa' como si fuera suyo.