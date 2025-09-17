Marta Flich amonesta a Rosa Villacastín por lo que se atreve a decir de Ayuso en 'Directo al Grano' (TVE)

'Directo al Grano' ha arrancado el programa de este miércoles con las incendiarias palabras de Isabel Díaz Ayuso. En una nueva escalada dialéctica, la presidenta de Madrid ha acusado al Gobierno central de terrorismo, de utilizar a la kale borroka para mantenerse en el poder o de provocar un ambiente de preguerra civil. Y ante estas extremas declaraciones, Rosa Villacastín no se ha podido contener. Tanto, que Marta Flich se ha visto obligada a amonestarle en directo.

"Yo es que me avergüenzo. Siento una vergüenza infinita al escuchar a Ayuso. Es una ignorante como hay poca gente en este país", ha clamado en primer lugar la periodista y escritora. "Decir lo de Sarajevo... Es que o ha perdido la cabeza, cosa que no sé; o le dan algo en el desayuno, cosa que tampoco sé. Pero lo que sí que se es las barbaridades que dice todos los días", ha reprobado.

"Aquí no se persigue a ningún judío. No se les ha perseguido nunca y se han encontrado como en su casa", ha defendido Rosa Villacastín después de que Ayuso afirmara también, y sin rubor alguno, que desde el Gobierno se está blanqueando a Hamás y que existe una persecución de judíos.

Acto seguido, Rosa se ha atrevido a augurar que esta postura bélica no le va a funcionar electoralmente a Díaz Ayuso: "Creo que esto le va a traer muy poca gente que le va a votar eh. Porque cuando tú te levantas con esos niños asesinados, con tiros en la cabeza, con la cabeza cortada... ¿Cómo esta persona, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, puede hablar como habla con esa indiferencia hacia un pueblo al que están asesinando? Dilo conmigo, Isabel, a-se-si-nan-do. Que eres una burra hija. Que no sabes nada y deberías hacer menos caso a los que te escriben los discursos", ha estallado.

Marta Flich corta a Rosa Villacastín: "Se pueden decir las cosas sin insultar a nadie"

En ese momento, Marta Flich ha echado el freno a Rosa Villacastín y le ha reprendido por referirse en esos términos a la política popular: "Rosa, que dejamos hablar aquí libremente, pero si nos quejamos de los insultos, por favor, no insultes a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por favor, te lo pido".

"Tampoco es...", ha replicado ella, al entender que no era para tanto. "Se pueden decir las cosas sin insultar a nadie", le ha corregido nuevamente la presentadora de 'Directo al Grano'. "Es que es una ignorante", ha rematado Rosa Villacastín, firme en su opinión sobre Isabel Díaz Ayuso.