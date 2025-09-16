Marta Flich se enfrenta a Andrea Levy por sus palabras en 'Directo al Grano': "Es una barbaridad que no te permito"

Tenso desencuentro entre Marta Flich y Andrea Levy en el segundo programa de 'Directo al Grano' en TVE respecto al debate sobre dónde se va a poner el límite de qué se veta o no alrededor de Israel. Todo, en un día en el que RTVE ha aprobado la retirada de Eurovisión 2026 si este país continúa concursando.

La política del PP ha endurecido el tono de la tertulia afirmando que decir que Israel es un "ente genocida" es un acto de "antisemitismo". "Otra cosa es que digas que el Gobierno de Netanyahu es genocida, pero hablar de todo un país...", ha denunciado.

"¿Y qué es lo siguiente que vamos a vetar? ¿Que se vaya al campo del Atlético de Madrid sabiendo que el socio mayoritario con el 32% es israelí? ¿Vamos a prohibir productos israelíes? ¿Vais a prohibir la presencia mía en esta tertulia por ser judía?", ha preguntado Andrea Levy.

Esta última cuestión ha hecho estallar inmediatamente a Marta Flich, que se ha encendido con la colaboradora por hacer esas insinuaciones extremadamente graves. "No digas barbaridades. No, no, no. Eso es una barbaridad absoluta que no te la voy a permitir", ha reprobado la presentadora de 'Directo al grano'.

"Puedes decir lo que quieras, pero no digas esas barbaridades, Andrea, por favor", le ha advertido. "Quiero seguir hablando, Marta", le ha replicado Levy, que se quejaba de ser interrumpida. "Yo también quiero hablar, porque has dicho algo muy grave", le ha espetado una Marta Flich visiblemente molesta.

"Gracias por corregirme lo grave que digo o lo no grave que digo. ¿Llamar a Israel ente genocida no te parece grave?", le ha encarado Andrea Levy. "Yo sé que ahora estáis contra Televisión Española", le ha contestado con retranca Marta Flich, en referencia a la campaña de desprestigio puesta en marcha por el PP contra RTVE. "En esta tertulia no se va a aceptar esa barbaridad", ha insistido la comunicadora.