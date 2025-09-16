'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró triunfa en audiencias y 'El Tiempo Justo' cae a mínimo en Telecinco

Gran jornada la de este lunes en La 1 de TVE para sus programas de actualidad, entre los que destacaba el estreno de 'Directo al grano', la nueva apuesta de la cadena pública para la sobremesa con Marta Flich y Gonzalo Miró al frente.

El formato, que tiene como propósito contar los temas sociales, políticos y de consumo separando el grano de la paja y con un tono diferente, con claridad y sin equidistancia, ha logrado un muy prometedor debut.

El primer programa de 'Directo al grano', que contó con la entrevista en plató al ministro Óscar Puente, cosechó un 11,1% de cuota de pantalla y rozó el millón de espectadores de media (956.000) en su franja de emisión (15:55 a 17:35 horas).

Estos datos mejoran a 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora, cuyas métricas oscilaban en torno al 9-10% de share mayoritariamente. Aunque habrá que esperar a ver cómo evolucionan esas audiencias ya sin el factor estreno, sin duda Marta Flich y Gonzalo Miró arrancan este proyecto con buen pie y con una curva minuto a minuto positiva que acabó rozando el 15%.

'Directo al grano' fue segunda opción del público tras la imbatible serie 'Sueños de Libertad' en Antena 3, que promedió un 14%, pero superó con creces a 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat en Telecinco (8,6%), que cae a registros propios del extinto 'Tardear'; siendo además su peor cuota desde el estreno.

Pero vayamos a los datos en estricta coincidencia (desde las 15:55 a las 17:36 horas) entre las tres principales cadenas generalistas. El tándem 'Sueños de Libertad' y 'Y ahora Sonsoles' medió en esa banda horaria un 12,9%. 'Directo al grano', como decimos, un 11,1% y, en tercer lugar, 'El Tiempo Justo' con un 8,3%.

Además, el artículo lo arrancábamos diciendo que fue un gran día para La 1 de TVE y su magacines. Y es que también hay que resaltar que, en la mañana, 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz se dispararon a un 19,6% y un 16,8% de share respectivamente, siendo líderes absolutos a mucha distancia de sus competidores: 'Espejo Público' en Antena 3 (13%) y 'La mirada crítica' (10,1%) y 'El programa de Ana Rosa (12,4%) en Telecinco.