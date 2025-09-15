Masiva sentencia del público al estreno de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró en TVE

Tras semanas de pilotos y promoción, TVE ha estrenado por fin este lunes, 15 de septiembre su nueva gran apuesta para la sobremesa. Así, ante el buen momento que atraviesan los programas de actualidad en La 1, la cadena ha lanzado 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró.
Con 'Directo al grano', TVE busca separar el grano de la paja y explicar de forma sencilla lo que ocurre, con rigor, claridad y dinamismo. Se trata de un nuevo formato producido por La Osa Producciones Audiovisuales ('La familia de la tele') y Big Bang Media ('Malas Lenguas'), que abordará la agenda diaria de temas sociales, políticos y de consumo que más preocupan a la ciudadanía, además de poner foco, a través de investigaciones y reportajes exclusivos, en diferentes temas poco o nada conocidos para la gran mayoría de la sociedad.
'Directo al grano' llega con el objetivo de acercar la información al espectador en un momento de gran sobreexposición mediática, donde abundan los datos, pero no siempre las claves para comprenderlos. Con un estilo ágil y una narrativa clara, este nuevo programa se ha estrenado con una mesa de análisis político, integrada por una abanico plural con Sarah Santaolalla, Ramón Espinar, Ángel Expósito e Isabel Durán como tertulianos. Además, en su carta de presentación ha contado con una entrevista en profundidad, varias conexiones en directo y reportajes de investigación.
Para este primer día, Marta Flich y Gonzalo Miró han contado con un invitado de excepción como padrino: el ministro de Transportes, Óscar Puente. Además, en esta primera entrega, 'Directo al grano' se ha utilizado como escaparate para hacer un anuncio de última hora importante: que el presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes a su Consejo de Administración la retirada de España en Eurovisión si no se prohíbe la participación de Israel.
Como era de esperar, el estreno de 'Directo al grano' ha sido muy comentado en redes sociales. Las reacciones al nacimiento de este formato que se han podido leer en 'X' han sido en su gran mayoría positivas. "Entráis con fuerza, pinta bien el ritmo y la propuesta de contenidos"; "Qué falta hacíais" o "De TVE se podrán criticar muchas cosas pero, a nivel imagen, han mejorado muchísimo", han sido algunos de los comentarios.
Además, la elección de Marta Flich y Gonzalo Miró como la pareja de presentadores de 'Directo al grano' ha sido bien recibida entre el público: "Parejón televisivo", "presentadores de alto nivel" y "dúo de diez" han sido algunas de las primeras reacciones a su debut en TVE.
