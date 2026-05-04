El intrigante anuncio de Telecinco sobre el futuro más inmediato de 'Allá tú' con estas tres grandes incógnitas

En un intento de emular los grandes eventos televisivos que 'Pasapalabra' consigue con la entrega de su bote final y ganar terreno en la competitiva franja que comparten, '¡Allá tú!' ha comenzado a anunciar la entrega inminente "de uno de los mayores premios de la temporada". En la última promo lanzada en Telecinco, Juanra Bonet pone sobre la mesa tres grandes incógnitas con el objetivo de movilizar a su audiencia durante los próximos días.

Cabe recordar que el pasado 5 de febrero, coincidiendo con la importante cita del concurso de Antena 3 en la que Rosa Rodríguez y Manu Pascual pusieron fin a su eterno enfrentamiento, el concurso de cajas entregó "el premio más alto" de su nueva etapa en la cadena, 75.000 euros. Y ahora, en una etapa clave para el concurso, que comienza a establecerse en el doble dígito tras unos meses inciertos en el terreno de audiencias, Telecinco saca la artillería pesada.

En su última promo, '¡Allá tú!' ha hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores al anunciar que "muy pronto" Juanra Bonet entregará "uno de los premios más grandes que se han dado en esta edición", poniendo sobre la mesa varias incógnitas. Por un lado, el día de esta semana o la próxima en la que tendrá lugar este nuevo hito del programa. Por otro, quién será el concursante afortunado y por último: la cantidad que entregarán en esta ocasión.

'¡Allá tú!' entregará "el premio más grande" que se ha dado esta edición durante los próximos días en Telecinco

Una cantidad de interrogantes que responden a una calculada estrategia por parte de Mediaset en mitad de una temporada marcada por la reconfiguración de su parrilla vespertina. Así, la versión de 'Deal or No Deal' continúa firme en la lucha que 'Reacción en cadena' dejó pendiente contra el gigante de Antena 3. Y es que, aunque el formato ahora liderado por Juanra Bonet ha ido cogiendo oxígeno en las últimas semanas, aún se encuentra a años luz de la audiencia que 'Pasapalabra' cosecha diariamente.

Sin ir más lejos, durante su última tarde en coincidencia el pasado jueves 30 de abril, el concurso conducido por Roberto Leal lideraba en su franja con un 19.3% de share y 1.717.000 espectadores mientras que '¡Allá tú!' se conformaba con un 9.7% de cuota de pantalla y 844.000 seguidores, manteniéndose en el unidígito. Y es que, incluso 'Aquí la tierra', el magacín de Jacob Petrus en La 1 se mantiene como la segunda opción con un par de puntos de distancia sobre el concurso de Telecinco.

Uno de los premios más grandes que se han dado en esta edición 😱😱😱



¿Cuándo? ¿Quién? Lo sabremos MUY PRONTO 💣💥



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Así, habrá que esperar a las entregas de esta semana en Telecinco para conocer cuál será "el gran premio" que Juanra Bonet entregará a uno de sus rostros habituales en los próximos días.