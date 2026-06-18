Gloria Camila lanza un órdago a Rocío Carrasco tras ser apartada de la serie biográfica sobre su madre en TVE

Las grabaciones de la nueva serie sobre Rocío Jurado han comenzado este jueves en Chipiona y con ellas la guerra entre Gloria Camila y Rocío Carrasco ha vuelto a reavivarse. La televisiva ha regresado a 'El tiempo justo' para pronunciarse sobre el nuevo proyecto supervisado por su hermana en el que se ha vuelto a "excluir" a gran parte de su familia, anunciando también medidas legales por tras la aparición del diario secreto de la cantante.

Tras el estreno del documental 'La más grande' en Movistar Plus+, que también ha contado con la participación de Rocío Carrasco, dos nuevas exclusivas han salido a la luz sobre el legado de la folclórica: un disco inédito y una nueva serie de ficción, la cual ya ha iniciado sus grabaciones en Cádiz. "Yo sé que para la serie sí se contactó con mi tía Gloria, con Amador y también con mi padre", ha comenzado explicando la hija de Rocío Jurado este jueves en Telecinco.

Gloria Camila pone el foco en Rocío Carrasco y los diarios secretos de Rocío Jurado: "Le guste más o le guste menos, es mi madre"

"Al principio se lo cuentan para un papel pequeño en un capítulo y cuando se enteran que está detrás mi hermana deciden declinar la invitación", ha explicado Gloria Camila sobre este nuevo proyecto, que se encuentra bajo la estricta supervisión de Rocío Carrasco. "Todo lo que hace tiene la doble lectura de querer dejar claro que la familia es ella y que a vosotros os reduce a la mínima expresión", ha subrayado Antonio Rossi sobre las intenciones de su hermana.

Gloria Camila en 'El tiempo justo'

Sin embargo, la influencer ha reiterado ante las cámaras que este nuevo giro no le resulta extraño. "A mí me sorprende que llame a mi padre porque además mi padre en el museo es que no aparece, está en un rincón al fondo", ha comenzado explicando. "Yo a día de hoy no sé ni siquiera quién interpreta a Ortega Cano en esta serie porque la vida de mi madre es mucho más larga que el quedarse en la boda de Pedro Carrasco y en ser madre de Rocío Carrasco", ha clamado.

"No sé hasta que punto es la serie, no sé absolutamente nada. Ni yo, ni nada legal", insistía Gloria Camila ante los colaboradores, denunciando el borrado constante que sufre según ella junto a su padre en todos los proyectos para celebrar la memoria de la cantante. "Yo creo que la historia es incompleta desde el minuto uno, desde hace años, no es ahora", ha sentenciado lanzando un dardo a su hermana.

"La veo incompleta desde que nos excluyen a la hora de hacer algún homenaje, desde que no me dejan hacer homenajes a mi madre y solamente ella puede", ha denunciado la colaboradora habitual de Mediaset. "El momento en el que se hace mención a la vida de mi madre y no aparecen ni mis hermanos, ni mis sobrinos o mi padre. No es nada nuevo, no me sorprende", sentenciaba entonces la joven.

Ha sido entonces cuando ha lanzado una clara advertencia contra Rocío Carrasco, especialmente tras conocer que ha aportado material inédito para el documental de 'La más grande' que juró no tener ante el jeuz hace años. "Ahora, yo también voy a luchar por mis derechos como hija que soy. Quién sepa de derecho sabe que esto lo puedo hacer", ha señalado Gloria Camila entre aplausos.

"De repente por arte de magia, tiempo después de haberle exigido ese diario, que ella en su momento ante una jueza dijo que no había ningún diario secreto ni ningún documento, ahora que de repente diga que aparece... Sinceramente, eso que se lo explique a la jueza", ha señalado con dureza la influencer, haciendo referencia a los famosos diarios secretos de Rocío Jurado. "Yo le dije que si aparecía el diario iba a iniciar de nuevo el procedimiento que ya hice", ha insistido.

"Mi intención no es parar y prohibir que se haga nada, mi intención es conocer como hija que soy también de lo que se va a hacer sobre mi madre, tanto lo público, como lo artístico como lo personal", aclaraba Gloria Camila sobre las medidas legales que piensa tomar contra su hermana. "Es que le guste más o le guste menos, es mi madre y estoy en mi derecho, no estoy diciendo nada loco", sentenciaba la joven entre una oleada de aplausos del público.