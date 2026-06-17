RTVE prepara un biopic sobre Rocío Jurado de cuatro capítulos y ficha a Martiño Rivas como uno de sus protagonistas

Este mes de junio se han cumplido 20 años del trágico fallecimiento de Rocío Jurado. Y por ello, la cantante vuelve a ser protagonista de varios proyectos audiovisuales. A la docuserie 'La más grande', que estrenará Movistar Plus el próximo 25 de junio se suma ahora una serie de ficción sobre la vida de la artista que prepara RTVE.

Tal y como avanza Poco Pasa TV, TVE ha alcanzado un acuerdo con Boomerang TV ('Entre tierras', 'Perdiendo el juicio') para la producción de un biopic sobre Rocío Jurado que constará de cuatro episodios y que comenzará su rodaje muy pronto.

La intención de TVE con esta nueva serie de ficción es repasar la larga trayectoria de Rocío Jurado como cantante desde sus inicios con su llegada a Madrid hasta su consagración como una figura internacional. Asimismo, también se abordará la parte más emocional y personal de La Más Grande.

Por ahora hay pocos detalles sobre este proyecto pero si ha trascendido uno de sus primeros fichajes. Y es que tal y como ha avanzado Martiño Rivas en Yotele, el actor gallego será el encargado de interpretar a Pedro Carrasco. Así, el intérprete que estrena este jueves 'Ella, maldita alma' en Telecinco dará vida al prestigioso boxeador y padre de Rocío Carrasco.

Tampoco ha trascendido si Rocío Carrasco ha formado parte de la creación de esta serie de ficción como si ha hecho con 'La Más Grande', la docuserie que verá la luz la próxima semana en Movistar Plus, que también emitirá el biopic de TVE. No obstante, teniendo en cuenta la buena relación que tiene la hija de Rocío Jurado con la cadena pública no sería de extrañar que ella misma esté también detrás de este proyecto.

Asimismo, hay que recordar que esta serie que prepara TVE no será la primera que narra la vida de Rocío Jurado. Atresmedia ya grabó la miniserie 'Como las alas al viento' en 2013, pero la ficción nunca llegó a verse en Antena 3 y fue FlixOlé quién la estrenó muchos años después. En aquel proyecto fue Eva Almaya quién dio vida a Rocío Jurado y Javier Mora a Pedro Carrasco.