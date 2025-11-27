Xabier Fortes hace un único gesto para dar sentencia al discurso del Gran Wyoming en los Premios Ondas

El presentador de 'La noche en 24 horas' de TVE, Xabier Fortes, ha firmado una de las innumerables reacciones que compañeros periodistas de Atresmedia y de medios de la competencia han dejado al potentísimo discurso que el Gran Wyoming ha hecho al recoger el Premio Ondas a mejor comunicador este miércoles en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El presentador de 'El Intermedio' ha sido objeto de incontables aplausos en una extensa intervención que puso en pie al auditorio y está removiendo muchas conciencias en redes sociales. "Grande Gran Wyoming, llamando las cosas por su nombre"; "Toda España debería escuchar este discurso"; "Wyoming es un ejemplo de persona comprometida"; "un discurso valiente sobre la importancia de la verdad para la democracia" o "ha dicho verdades como puños" han sido algunas de las reacciones en X.

🎥 #PremiosOndas | El Gran Wyoming, tras recibir el Ondas a mejor comunicador: "Yo tengo el pelo blanco, pero no miento. No hemos emitido una sola mentira y jamás se lo hemos conseguido a ningún invitado en los 20 años que llevamos en antena"https://t.co/RIeWSoYOMS pic.twitter.com/uVS10UhunO — Cadena SER (@La_SER) November 26, 2025

También, el periodista de RTVE Xabier Fortes ha publicado un escueto mensaje en el que ha querido definir con un solo emoji lo que le ha parecido el alegato del Gran Wyoming. Lo ha hecho con el signo del aplauso, acompañándolo de una publicación de Jordi Évole, que ha firmado uno de los tuits más difundidos del día. "Grandísimo Wyoming", ha escrito en mayúsculas el periodista y también presentador de La Sexta, en un tuit que acumula ya más de 10.000 me gusta.

Así ha sido el ovacionado discurso del Gran Wyoming en los Premios Ondas

"Yo tengo el pelo blanco, pero no miento. Quiero agradecer a las personas que hacen posible el programa, el equipo. Les quiero agradecer especialmente que no hemos emitido una sola mentira y jamás se lo hemos consentido a ningún invitado en los 20 años que llevamos en antena", arrancaba diciendo el presentador de Atresmedia.

Y proseguía: "Llevo más de 40 años en la televisión y nunca como ahora he visto el sistema democrático tan amenazado. Y gran responsabilidad de esto son personas que, bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión, ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades, insidias y mentiras".

"Cuando se les cuestiona, dicen 'a mí nadie me da clases de periodismo'. Es que no son clases de periodismo, son clases de decencia elemental. Quiero acordarme de los profesionales de la información que están siendo señalados, desde la impunidad de los cargos públicos, por el delito de desenmascarar mentiras", agregaba el Gran Wyoming.

"Y para remate, quiero acordarme también de lo que hemos escuchado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un arma estratégica. Hemos escuchado decir 'yo no soy notario, yo soy periodista'. Con lo cual, tiene bula para mentir. Un periodista deja de serlo cuando miente. Ese no es el cometido", expuso el comunicador, que fue más allá en su denuncia: "Un periodista es garante de la verdad y como ciudadano exijo una vez más el derecho constitucional a la información veraz".

Para concluir, Wyoming lanzó un ruego a sus compañeros de profesión: "Luchar contras los enemigos de la libertad que estuvieron, están y estarán ahí. Y solo les cabe una duda que nos la exponen con la chulería de los señoritos de los santos inocentes: si entrarán con lanzallamas o con motosierras", sentenció. Con estas últimas palabras, El Gran Wyoming echó un capote a los profesionales de la cadena pública, ante la amenaza de un miembro de Vox que aseguró que, cuando llegaran al Gobierno, entrarán en RTVE con "lanzallamas o motosierras" para echar a sus trabajadores actuales.