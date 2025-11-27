El Gran Wyoming pone en pie a media España por lo que ha hecho al recoger el Premio Ondas a mejor comunicador

Este miércoles, 26 de noviembre, se celebró la gala de los Premios Ondas 2025, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Entre los galardonados estaba El Gran Whoming, que recogió el premio al mejor comunicador, y cuyo discurso fue el más aplaudido de la noche.

El presentador de 'El Intermedio', que este miércoles fue sustituido en el programa de La Sexta por Dani Mateo, hizo un discurso muy reivindicativo: "Llevo más de 40 años en la televisión y nunca como ahora he visto el sistema democrático tan amenazado. Y gran responsabilidad de esto son personas que, bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión, ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades y mentiras".

🎥 #PremiosOndas | El Gran Wyoming, tras recibir el Ondas a mejor comunicador: "Yo tengo el pelo blanco, pero no miento. No hemos emitido una sola mentira y jamás se lo hemos conseguido a ningún invitado en los 20 años que llevamos en antena"https://t.co/RIeWSoYOMS pic.twitter.com/uVS10UhunO — Cadena SER (@La_SER) November 26, 2025

"Ellos sueltan que nadie le da clases de periodismo, pero es que son clases de decencia elemental", añadió, visiblemente enfadado. Por eso, mandó su apoyo a "los profesionales de la información que están siendo señalados desde la impunidad de los cargos públicos por el delito de desenmascarar mentiras. Y para remate de lo que hemos escuchado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un arma estratégica".

De esta forma, hacía referencia a la polémica sentencia del Alto Tribunal al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una sentencia injusta para muchos. El Gran Wyoming dejó claro que "un periodista deja de serlo cuando miente, ese no es el cometido. Un periodista es garante de la verdad y como ciudadano exijo una vez más el derecho constitucional a la información veraz".

El ruego de El Gran Wyoming a sus compañeros de profesión

Para concluir, el comunicador hizo un ruego a sus compañeros de profesión: "Luchar contras los enemigos de la libertad que estuvieron, están y estarán ahí. Y solo les cabe una duda que nos la exponen con la chulería de los señoritos de los santos inocentes: si entrarán con lanzallamas o con motosierras", sentenció. Con estas últimas palabras, El Gran Wyoming hizo alusión a la amenaza de un miembro de Vox quien aseguró que, cuando llegaran al Gobierno, entrarán en RTVE con "motosierras" para echar a todos los comunicadores que hay ahora.

En una entrevista en 'La Ventana' de la Cadena SER horas antes de recoger el galardón, El Gran Wyoming reconocía que este premio era más que un reconocimiento profesional: era una reivindicación tras años en los que ha recibido infinidad de ataques. "Cuando llega esto, para mí es como que te limpian el disco duro. Toda esa mierda que te han echado encima, de repente llega esto y nos limpia. Y eso lo agradezco mucho", aseguró.

