El Gran Wyoming desaparece de 'El Intermedio' y cede su puesto a Dani Mateo, que anuncia la explicación

'El Intermedio' ha arrancado este miércoles con una inesperada ausencia que ha obligado a Dani Mateo a colocarse en el centro de la mesa principal del programa. El espacio de La Sexta ha comenzado sin el Gran Wyoming al frente, y el humorista, que ha pasado de colaborador a presentador sustituto, no ha tardado en explicar el motivo de peso por el que su habitual maestro de ceremonias ha tenido que abandonar su puesto a mitad de la semana.
"Enhorabuena por demostrar su inteligencia formando parte del selecto grupo de espectadores del mejor programa de la historia de la televisión y no lo digo yo, lo dice Wyoming. No hace falta que lo comprueben haciendo zapping, confíen en mí también", ha comenzado bromeando el colaborador del espacio de La Sexta tras aclarar nada más empezar que sería el presentador sustituto este miércoles.
Dani Mateo explica el motivo por el que el Gran Wyoming ha abandonado su puesto en 'El Intermedio'
"Aplaudís lo mismo esté quién esté qué poco fieles", comentaba más tarde con sorna al ver que el público mostraba el mismo entusiasmo con él que con el Gran Wyoming. Ha sido entonces cuando ha aclarado dónde se encuentra el presentador. "Probablemente la mayoría de vosotros os estáis haciendo la misma pregunta, ¿Dónde está el encargado?", bromeaba el comunicador.
"En estos momentos el encargado está en Barcelona recibiendo el premio Ondas a mejor comunicador de este país", ha anunciado entonces Dani Mateo entre aplausos, recordando la importante cita que el conductor de 'El Intermedio' tenía esta semana en la ceremonia de premios, donde ha sido galardonado por su trabajo al frente del longevo espacio de La Sexta.
Así, su colaborador y amigo no dudaba en mandar un mensaje de apoyo y celebración al presentador. "Enhorabuena Wyoming, ahí le tenéis, rodeando del resto de los ganadores y disfrutando por fin del gran objetivo de su vida: no currar y que le aplaudan", sentenciaba finalmente entre más aplausos y risas para arrancar el programa de una vez por todas.
