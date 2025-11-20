El Gran Wyoming tira de sarcasmo pero representa a muchos con lo que manifiesta del franquismo

Hoy jueves, 20 de noviembre, se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Por tal motivo, este miércoles, El Gran Wyoming ha analizado en 'El Intermedio' la situación política actual, con los nostálgicos de la dictadura reivindicando su legado a estas alturas y con la ultraderecha de Vox ascendiendo en las encuestas.

Este viernes habrá un acto especial en el Congreso para conmemorar los 50 años de la restauración de la monarquía en España. Estará presidido por lo reyes don Felipe y doña Letizia y, a excepción del PSOE y el PP, el resto de partidos ya han anunciado que no asistirán por diversos motivos. Según ha explicado Sandra Sabatés, "Vox ha sido el último en descolgarse alegando que se trata de una oda al régimen totalitario de Sánchez".

Además, el ministro de memoria democrática, Ángel Víctor Torres ha anunciado 480 actividades de aquí a final de año en toda España para homenajear a víctimas y a colectivos que lucharon por la Transición. Isabel Díaz Ayuso ya ha comunicado que la Comunidad de Madrid no se sumará a estas actividades, ya que lo considera un "adoctrinamiento en democracia".

El ministro Torres le respondió recordándole que "lo peligroso es que se adoctrine en valores contrarios a la democracia. Lo peligroso es adoctrinar en los centros lo valores del totalitarismo". Un nuevo rifirrafe entre Comunidad de Madrid y Gobierno estatal sobre el que se ha pronunciado El Gran Wyoming en 'El Intermedio'.

El Gran Wyoming sobre Franco: "Es como el Cid Campeador, sigue dando por saco hasta después de muerto"

Con su habitual ironía, el presentador ha dejado clara su opinión: "Está claro que 50 años después de su muerte, Franco sigue ahí erre que erre. Ya lo decía él: 'La guerra no ha terminado'". "El tío como el Cid Campeador, sigue dando por saco hasta después de muerto", sentencia el Gran Wyoming.

Sandra Sabatés también ha explicado que, en el marco del 50 aniversario de la muerte del dictador, el ministro de cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado actuaciones para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar y la Fundación Queipo de Llano. Además, una asociación memorialista se ha amparado en la Ley de Memoria Histórica para solicitar al Gobierno que sancione hasta con 150.000 euros a Juan Carlos I por elogiar a Franco en su libro de memorias.

El propio Pedro Sánchez criticó al rey emérito por este motivo desde la tribuna del Congreso. "El actual rey emérito lo que tendría que hacer es ser respetuoso con la memoria democrática de este país y no ensalzar a un dictador como fue Franco", le reprochó el presidente del Gobierno al padre de Felipe VI.

La reflexión de Wyoming sobre los homenajes a Franco

Tras la emisión de estas imágenes, El Gran Wyoming ha vuelto a tomar la palabra: "Pues yo diría que entre las recomendaciones de libros que hace Sánchez todos los sábados no va a estar el del emérito. Y él se lo pierde, porque tiene de todo: amor, intrigas, traiciones… Es como 'Juego de Tronos', pero cambiando los dragones por Froilán".

Según recordó Sandra Sabatés, pese a la ley de Memoria Democrática, este 20N "volveremos a ver manifestaciones, ofrendas florales y misas en 17 ciudades españolas en honor al dictador". "Misas, flores, comidas… Esto más que un homenaje parece una fiesta patronal del franquismo. Solo que aquí en lugar de sonar 'Paquito el chocolatero' debería sonar 'Paquito el pollero'. Le gustaban tanto que hasta puso uno en la bandera", sentenció el presentador.