'La Promesa', avance capítulo del jueves 18 de junio en RTVE: Julieta descubre el chantaje de Ciro a Manuel

En el avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 18 de junio, Julieta le pregunta a Manuel si sabe cómo ha conseguido Ciro el dinero para las obras de su casa. Él le miente: no tiene ni idea. Jacobo le pregunta a Martina si su relación con el hombre del Patronato ha acabado. Una llamada de teléfono le libra de darle respuesta. Más tarde, le pregunta a Adriano si Martina sigue con otro hombre y él calla la verdad.

Los criados se enteran de la destitución de Teresa y ella les pide que no intercedan por ella. Las cocineras se dan cuenta de que María ya debería haber parido, pero ella les pide que no la presionen. Además, Candela dice que será niño, ¡el péndulo nunca miente! Lope no se da por vencido y luchará por el amor de Vera cueste lo que cueste. La pregunta es: ¿y ella?

Curro y Ángela hablan de su futuro: lo primero es que ella acabe su carrera en Suiza. La joven le cuenta a Leocadia sus planes. A la señora de Figueroa no le hace ninguna gracia tenerla lejos, pero no se lo dice. Alonso reprende a Ciro por chantajear a Manuel, sin saber que Julieta lo está escuchando todo.

Resumen del capítulo 855 de 'La Promesa' (Miércoles 17 de junio)

En el capítulo de 'La Promesa' emitido este miércoles 17 de junio, Ángela acepta retrasar la boda con Curro hasta que se formalice su título de conde. Adriano aconseja a Martina que le cuente la verdad, que están enamorados. Ella le confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente, pero no se atreve a revelar su identidad. Leocadia comparte su felicidad con Cristóbal por el retraso de la boda, pero él no está de humor.

Manuel le da dinero a Ciro para pagar las facturas, pero el joven lo considera insuficiente y el heredero del marquesado se niega a pagar más. Curro le cuenta a Pía que la boda se retrasa, pero ella no se atreve a decirle que Leocadia mató a Jana. Ciro informa a Julieta que ha pagado parte de la obra, pero no le dice que ha sido gracias a Manuel.

Carlo y María, cada vez más unidos, confían en que todo saldrá bien. Teresa reprocha a Cristóbal que tuviese una amante mientras estaba con ella, y él la destituye definitivamente de su puesto de ama de llaves. Lope continúa intentando recuperar el amor de Vera: declara su amor a la joven y le pide que se vaya con él a Madrid.