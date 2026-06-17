'La Promesa' afronta una destitución de manera definitiva en RTVE a partir del próximo capítulo

En el capítulo de 'La Promesa' de este miércoles 17 de junio, Ángela acepta retrasar la boda con Curro hasta que se formalice su título de conde. Adriano aconseja a Martina que le cuente la verdad, que están enamorados. Ella le confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente, pero no se atreve a revelar su identidad. Leocadia comparte su felicidad con Cristóbal por el retraso de la boda, pero él no está de humor.

Manuel le da dinero a Ciro para pagar las facturas, pero el joven lo considera insuficiente y el heredero del marquesado se niega a pagar más. Curro le cuenta a Pía que la boda se retrasa, pero ella no se atreve a decirle que Leocadia mató a Jana. Ciro informa a Julieta que ha pagado parte de la obra, pero no le dice que ha sido gracias a Manuel.

Carlo y María, cada vez más unidos, confían en que todo saldrá bien. Teresa reprocha a Cristóbal que tuviese una amante mientras estaba con ella, y él la destituye definitivamente de su puesto de ama de llaves. Lope continúa intentando recuperar el amor de Vera: declara su amor a la joven y le pide que se vaya con él a Madrid.

Resumen del capítulo 854 de 'La Promesa' (Martes 16 de junio)

En el capítulo 854 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este martes 16 de junio, se descubre que una carta de Alonso de contenido misterioso fue clave para que el Rey recibiera a Curro en audiencia privada y le ascendiera a conde. Curro le confiesa a su padre que usó esa misiva que le dio en caso de emergencia.

El joven, en una conversación íntima, pregunta a su padre qué decía esa carta como para que el monarca cambiara de parecer de la noche a la mañana. Sin embargo, el marqués no revela su verdadero contenido. Mientras, Martina se enfada con Jacobo por mentirle sobre la oferta de trabajo en Nueva York. Él, en su defensa, asegura que lo hizo por amor.

El doctor da esperanzas a Adriano tras la última revisión de su vista. Hay posibilidades de que la ceguera desaparezca, al menos parcialmente. No obstante, Adriano le pide al especialista que no diga nada a nadie sobre esa incipiente mejoría.

Por su parte, Ángela acelera sus planes de boda con Curro y prepara la lista de invitados a un enlace que pretende que sea por todo lo alto. En cambio, Leocadia, siempre agorera, trata de frenar sus intenciones de enviar ya las invitaciones. Según la señora de Figueroa, urgencia es justamente lo último que deben tener. Finalmente, Leocadia sugiere a Curro y Ángela que retrasen el evento hasta que el título de conde sea oficial, pero ellos deciden ignorarla.

En la zona de servicio la tensión se corta con cuchillo. Se produce un fuerte enfrentamiento entre Teresa y Cristóbal Ballesteros tras haberla degradado. Ella le planta cara por una nueva asignación de tareas que califica de completo sinsentido. A la par, se corre la voz sobre la oposición de Cristóbal al ascenso de Ricardo a segundo mayordomo. El servicio empieza a odiar a Ballesteros.

Vera sigue escurridiza con Lope. No tiene intención de un acercamiento con el cocinero y le exige por enésima vez que se vaya de La Promesa. Es incapaz de olvidar y perdonar todo el daño que le ha hecho. Lope se sincera con Vera: lo que hizo fue para convertirse en alguien digno de ella. A pesar de esas justificaciones, la hija del duque de Carril no cede.

Mientras, el manipulador de Ciro, empecinado en reclamar el dinero perdido a un negativo Manuel, decide utilizar la baza de Julieta para que acceda a ayudarle. Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio, pero Ciro lo manipula hasta la duda. Por fortuna, Julieta mejora de salud y Ángela le cuenta el parecido entre su caso con el de Jana.

Por último, Leocadia regaña a Cristóbal por los grandes desajustes en el servicio y también aumenta la tensión entre ellos. Alonso, finalmente, también considera coherente retrasar la boda de Curro y Ángela… ¿terminarán aceptando?