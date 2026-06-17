Amazon Prime Video anuncia estos más de 20 estrenos hasta 2027: Todas las series, películas y programas que llegan en España

Amazon Prime Video ha tirado la casa por la ventana para celebrar su décimo aniversario en España. La plataforma ha reunido este martes en Madrid a algunas de las principales estrellas de su catálogo para presentar una batería de novedades que incluye el regreso de 'Operación Triunfo', una nueva edición de 'LOL: Si te ríes, pierdes', nuevas películas y series originales, así como el regreso de algunas de sus franquicias más exitosas como 'Reina Roja', 'Apocalipsis Z', 'Su Majestad' o 'Zeta'. En total son más de una veintena de estrenos para la próxima temporada con 8 películas y numerosas series junto a nuevas temporadas.

Durante el evento Prime Video Presents, al que ha acudido El Televisero, la compañía ha reivindicado además el papel que ha adquirido la ficción española dentro de la plataforma. Según los datos compartidos por la compañía, las producciones originales españolas se han convertido en los títulos de habla no inglesa más exitosos de Prime Video a nivel global. Franquicias como 'Culpables' han superado los 100 millones de espectadores en todo el mundo, mientras que producciones como 'Reina Roja', 'Apocalipsis Z' o 'Zeta' figuran entre los contenidos más vistos del servicio tanto dentro como fuera de España.

"Hace diez años desembarcamos en España y poco después dimos nuestros primeros pasos produciendo películas, series y programas aquí", ha destacado Nicole Clemens, vicepresidenta y responsable de International Originals de Prime Video y Amazon MGM Studios. "Hoy las producciones españolas no solo están conquistando al público local, sino que también ocupan un lugar destacado en nuestros rankings globales semana tras semana. Es el resultado de apostar por el talento local y por historias auténticas que funcionan aquí primero y después viajan al mundo" ha defendido.

La celebración ha servido también para poner en valor el crecimiento de la compañía en nuestro país. Ruth Díaz, directora general de Amazon en España, ha recordado que Amazon cumple ya quince años de presencia en España mientras que Prime Video alcanza su primera década de vida consolidado como uno de los principales actores del sector audiovisual nacional.

'OT 2027' y el regreso de 'LOL', las grandes apuestas de entretenimiento

Uno de los anuncios más celebrados de la jornada ha sido la confirmación oficial de una nueva edición de 'Operación Triunfo'. Tras el éxito de las dos últimas entregas, el talent musical volverá a Prime Video en octubre de 2027 con Chenoa de nuevo como presentadora. Los castings arrancarán en junio del próximo año.

"OT después de 25 años está más en forma que nunca", ha asegurado Oscar Prol, responsable de entretenimiento de Prime Video. La plataforma recordó además que la edición de 2025 generó más de 1.600 millones de visualizaciones en redes sociales y aumentó un 18% el consumo de contenidos por espectador respecto a la temporada anterior, consolidándose como uno de los grandes fenómenos audiovisuales del país.

La otra gran apuesta del área de entretenimiento será el regreso de 'LOL: Si te ríes, pierdes' durante las próximas Navidades. El popular formato de comedia volverá con una importante novedad: Georgina Rodríguez debutará como copresentadora junto a Antonio Resines.

El veterano actor ha sido uno de los protagonistas del acto y, fiel a su habitual sentido del humor, ha ironizado sobre las expectativas que rodean al programa. "Toda Europa espera que esto sea un bombazo. Amazon va a pasar de ser una empresa provincial a una empresa que domine el mundo", bromeaba ante los asistentes.

Prime Video amplía su catálogo de ficción con nuevas series y películas

Imagen de la presentación de contenidos de Prime Video para 2026-2027

La ficción original ha ocupado buena parte de la presentación. María Contreras, responsable de películas y series originales españolas, ha ido desgranando uno a uno los nuevos proyectos que llegarán a la plataforma durante los próximos meses.

Entre ellos destaca la secuela de 'Zeta', convertida en la película original española más vista de Prime Video durante el último año. Dani de la Torre repetirá como director y volverá a contar con Mario Casas y Luis Zahera al frente del reparto. "Esperamos superarnos, que sea muy divertida y reventarlo todo", ha afirmado el cineasta. Por su parte, Casas prometió una continuación aún más ambiciosa. "Va a haber más giros y más acción. Nos vamos a meter en buenos berenjenales", ha avanzado.

También se ha anunciado 'Si los muertos hablaran', un whodunnit con tintes de comedia que se rodará este verano entre Madrid y Kenia y que contará con Carmen Machi, Hugo Silva, Megan Montaner y Maribel Verdú como protagonistas. Su director, Nacho Velilla, ha explicado que el proyecto nació de forma muy espontánea. "Esta serie nació de una cena con Carmen Machi", ha confesado. Hugo Silva ha adelantado además algunos detalles de su personaje: "Yo soy un guía de un grupo que viene a hacer un safari

Otra de las novedades será 'Mataleón', una serie de cuatro episodios inspirada en el asesinato de Isabel Carrasco, uno de los crímenes que más conmocionaron a la sociedad española en la última década. La ficción estará protagonizada por Najwa Nimri y profundizará en los acontecimientos que rodearon aquel caso real.

Mercedes Ron sigue creciendo y llegan nuevos thrillers juveniles

Prime Video también ha confirmado que seguirá explotando uno de sus universos más rentables: el creado por Mercedes Ron. La plataforma estrenará el próximo 9 de septiembre 'Enfrentados: Marfil', protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, y además completará la saga 'Dímelo' con el estreno de 'Dímelo en secreto' a principios de 2027 y la futura llegada de 'Dímelo con besos', que pondrá punto final a la trilogía. "En la primera película hicimos una familia. Este rodaje ha sido más intenso", ha asegurado Alicia Falcó durante la presentación.

Dentro de la apuesta por el público joven también llegará 'Perfectos mentirosos', adaptación de la exitosa novela de Alex Mírez, que acumula más de 140 millones de lecturas en Wattpad. La película, protagonizada por Irene Balmes, Pau Simón y Gleb Abrosimov, se estrenará este próximo mes de noviembre.

A ella se sumará 'Cuando solo quedemos nosotros', un thriller psicológico con componentes románticos basado en la novela de Inés Garber. La historia seguirá a nueve desconocidos que despiertan encerrados en una mansión y obligados a participar en un juego mortal en el que uno de ellos deberá eliminar al resto sin ser descubierto. La serie contará con Judith Fernández ('Rondallas') y Pau Simón ('El refugio atómico') como protagonistas.

'Reina Roja', 'Apocalipsis Z' y 'Su Majestad' preparan nuevos capítulos

Las grandes franquicias españolas de Prime Video también han tenido un espacio destacado durante el evento. La plataforma ha presentado nuevas imágenes de la segunda temporada de 'Reina Roja', que adaptará la novela 'Loba Negra' de Juan Gómez-Jurado y que llegará a la plataforma el próximo 2 de octubre.

Asimismo, se han mostrado avances de 'Apocalipsis Z: Un nuevo mundo', continuación de la exitosa adaptación de las novelas de Manel Loureiro. La película ampliará el universo iniciado en la primera entrega y llegará a nivel mundial coincidiendo con la próxima celebración de Halloween. Esta secuela contará con Carlos Alcaide ('El internado: las Cumbres'), Julia Martínez ('La promesa'), Mónica López ('Rapa') y Berta Vázquez ('Vis a vis') entre sus protagonistas.

Otra de las producciones que regresará será 'Su Majestad'. La ficción protagonizada por Anna Castillo incorporará en su segunda temporada a Leonor Watling y apostará por un tono más cercano a la comedia. "Me hacía ilusión estar en esta segunda temporada con un personaje que es un bombón", ha asegurado la actriz. Borja Cobeaga, creador de la serie, no ha desaprovechado la oportunidad para bromear durante la presentación. "Haces de ex amante del rey emérito, que podría ser media España", comentaba entre risas.

Además, Prime Video ha presentado las primeras imágenes de 'Todo arde', la nueva adaptación de Juan Gómez-Jurado protagonizada por Aura Garrido, Victoria Teijeiro y María Rodríguez Soto, cuyo estreno está previsto para 2027.

Más comedia, más docuseries y nuevas temporadas de 'LQSA' o 'Sin gluten'

La presentación también ha servido para confirmar la continuidad de algunos de los títulos más populares del catálogo licenciado de la plataforma. María, Lucía y Marta Pombo volverán con una sexta temporada de su exitosa docuserie, mientras que Prime Video seguirá apostando por la comedia con nuevas entregas de 'Padre no hay más que uno: la serie', 'Sin gluten' y 'Atasco', que ya tiene asegurada una quinta temporada. "Tenemos muy claro que la comedia encanta en España", ha defendido Luis Gómez, responsable de adquisición de contenidos televisivos de la plataforma.

En ese terreno seguirá siendo fundamental 'La que se avecina'. Prime Video ha confirmado el estreno de la temporada 17 para finales de este año y ha anunciado además que la serie ya tiene garantizada una decimoctava entrega. Alberto Caballero ha avanzado que los nuevos capítulos mantendrán intacta la esencia que ha convertido la ficción en uno de los mayores fenómenos televisivos de las últimas décadas. "Más descontrol, más caos y más cachondeo", ha resumido el creador. "El secreto para que el público quiera más es la incorrección de los personajes. La serie es un contenedor de la actualidad", ha añadido.

Otra de las novedades que prepara Prime Video para la próxima temporada es la estrategia de convertir algunas películas que ya se han visto en cine en serie. Es el caso de 'Kraken: El libro negro de las horas' con Alejo Sauras y Maggie Civantos, y cuya versión en formato serie se estrenará el próximo 27 de junio; 'Hechos Probados', protagonizada por Amaia Salamanca, Marta Hazas y Elena Furiase; y una nueva temporada de 'Citas Barcelona'.

Con más de una decena de proyectos anunciados y varias de sus franquicias más exitosas preparadas para regresar, Prime Video ha aprovechado la celebración de su décimo aniversario para lanzar un mensaje claro: la producción española seguirá ocupando un lugar prioritario dentro de la estrategia global de la plataforma.