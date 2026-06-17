El fenómeno de 'Criminopatía' llega a Netflix: Anuncia un true crime que adaptará el mítico podcast de Clara Tiscar

Tras el éxito de los true crime de Carles Porta en TV3 con 'Crims' y las diferentes series documentales que ha lanzado el periodista y director en Movistar Plus, ahora ha sido Netflix la que ha dado la sorpresa al anunciar la puesta en marcha de 'Criminopatía', la adaptación del podcast de Clara Tiscar, una de las principales referentes en el análisis y la divulgación de crímenes reales en España.

Pero según avanza Netflix, la intención de la plataforma es ir mucho más allá del misterio para explorar la violencia, la justicia y el comportamiento humano desde una profunda perspectiva social y psicológica de cada caso real que aborde en cada uno de los episodios de la serie.

Con una cuidada propuesta visual y un exhaustivo trabajo de documentación, 'Criminopatía' abordará diferentes crímenes reales desde una mirada analítica, prestando especial atención al contexto social y psicológico tanto de las víctimas como de los agresores.

'Criminopatía' da el salto a Netflix tras convertirse en uno de los grandes fenómenos del true crime en español, con cerca de 100 millones de escuchas acumuladas y más de 2 millones de reproducciones mensuales en todas las plataformas. La serie estará producida por You First Originals, dirigida por Joanna Pardos y creada por Joanna Pardos, Luis Calvo y Javier Martínez.

Clara Tiscar se muestra muy contenta por la oportunidad de poder llevar el universo de 'Criminopatía' a la pequeña pantalla gracias a Netflix. "Estoy entusiasmada con este nuevo reto y con la posibilidad de llevar el universo de Criminopatía al lenguaje documental junto a Netflix", empieza diciendo.

"Han sido años investigando y compartiendo historias, y este salto supone una oportunidad para profundizar aún más en los casos y abordarlos desde una nueva dimensión visual y narrativa. Contar con los recursos y la ambición de una producción como esta nos está permitiendo llevar Criminopatía más lejos que nunca, y el resultado está siendo espectacular", confiesa la escritora y guionista.

¿Qué es 'Criminopatía'?

Con 'Criminopatía', Clara Tiscar cambió la forma de contar true crime en España. Ahora, el podcast da el salto a Netflix convertido en una serie documental en la que, en cada episodio, Clara emprende un viaje físico y emocional hacia algunos de los casos más estremecedores de nuestra historia reciente. Pero su investigación no se detiene en los hechos. Clara vuelve a los pueblos, las calles, las casas y las comunidades que quedaron marcadas por la violencia para comprender como un crimen puede transformar un lugar y permanecer para siempre en quienes lo habitan.

'Criminopatía' propone una evolución del true crime: una inmersión cinematográfica en la antropología del crimen. Una serie que busca comprender no solo qué ocurrió, sino cómo pudo ocurrir y que abre nuevas preguntas sobre las dinámicas, patrones y decisiones que rodearon cada ​historia. Obsesionada con estas cuestiones, Clara se adentra en una investigación que revisa los casos de algunos de los depredadores más brutales de nuestro país. Figuras que no siempre actúan desde los márgenes, sino que viven camufladas en nuestra cotidianidad.

A través de testimonios inéditos y exclusivos, acceso a protagonistas clave y una mirada profundamente inmersiva, Clara reconstruye los hechos y traslada al espectador al corazón de cada caso. Con una cuidada estética cinematográfica, 'Criminopatía' explora cómo el horror irrumpe en una comunidad, la sacude y deja una huella que permanece mucho después del juicio. Porque hay crímenes que desaparecen de las portadas, pero no desaparecen de los lugares donde sucedieron.